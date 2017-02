später lesen Hilden Polizei schnappt Diebesbande 2017-02-27T15:27+0100 2017-02-27T15:21+0100

Die Polizei hat am späten Samstagabend gegen 23 Uhr drei Diebe geschnappt. Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet, hatten aufmerksame Zeugen mehrere junge Männer bemerkt, die sich am Parkscheinautomaten des Parkhauses an der Mittelstraße 17 in Hilden zu schaffen machten. Von Alexandra Rüttgen