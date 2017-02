später lesen Hilden Rentner-Ehepaar stirbt wohl an Kohlenmonoxid-Vergiftung Teilen

Twittern





2017-02-05T19:07+0100 2017-02-06T07:17+0100

Ein Ehepaar aus Hilden ist am Wochenende tot in seinem Haus gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sind die beiden 72 und 73 Jahre alten Rentner an Kohlenmonoxid erstickt, offenbar war die Gastherme im Keller des Hauses defekt. Von Gökçen Stenzel