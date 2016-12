Hilden: Rheinbahn-Center sind Silvester geöffnet

Die Mitarbeiter der Rheinbahn-KundenCenter der Rheinbahn sind nach Weihnachten vom 27. bis zum 30. Dezember wie gewohnt für die Fahrgäste da.

Silvester, 31. Dezember, haben die KundenCenter in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof von 9 bis 14 Uhr geöffnet, in Hilden an der Gabelung von 9 bis 13 Uhr. Das Fundbüro und die Büros für Fahrgeld-Einsprüche am Hauptbahnhof (Immermannstraße 65b) sind Silvester und Neujahr zu. Die Verwaltung im Rheinbahnhaus an der Hansaallee 1 in Düsseldorf-Oberkassel bis einschließlich Sonntag, 1. Januar 2017, geschlossen.

(cis)