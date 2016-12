Hilden: Schreinerei einen Monat ohne Anschluss

Kleiner Fehler, große Wirkung: Die Firma Bell war bei dieser kuriosen Geschichte die Leidtragende. Von Eike Hövermann

Es war ein vermeintlich kleiner Fehler, der, unentdeckt, dazu führte, dass die Schreinerei von Jürgen Bell rund einen Monat lang nicht erreichbar war. Zumindest nicht auf dem direkten Weg.

Der Dienstrechner musste über das Privathandy Bells ins Netz gehen, das Telefon schwieg. Immerhin konnte der Anschluss umgeleitet werden - wieder aufs private Mobiltelefon des Schreiners. "Seit ich meinen Internetanschluss vor einem Monat von LTE auf VDSL umstellen lassen wollte, waren wir förmlich von der Außenwelt abgeschnitten", berichtet Bell.

Was war geschehen?

Lange Zeit war die "Bell Innenausbau GmbH" auf eine LTE-Funkverbindung angewiesen, um mit der notwendigen Geschwindigkeit, die Bell für den Datenaustausch seiner Firma benötigt, im Internet unterwegs zu sein. Eine entsprechende Leitung war ansonsten an der Forststraße 47 nicht vorhanden. Nun kam im November die vermeintlich gute Nachricht des Internetdienstleisters Vodafone: Schnelles Internet, aus Kupferkabeln im Boden, geht jetzt.

Am 10. November dieses Jahres bat Bell daher um Umstellung auf VDSL - und vom 11. November an waren die Leitungen tot. "Kein Telefon, kein Fax, kein Internet. Das ist für eine Firma eine Katastrophe", sagt Bell. Trotz der Notlösungen blieben Nachteile. "War ich aus dem Haus, waren meine Mitarbeiter nicht mehr erreichbar."

Mittlerweile Dauergast an der Vodafone-Servicehotline änderte sich an der Situation Bells vorerst nichts. Angekündigte Telekom-Techniker kamen nicht - auch ein von Vodafone ausgesendeter Techniker konnte nur eine Störung feststellen, mehr nicht. "Im Nachhinein betrachtet, hätten wir von unserer Seite früher Alternativen anbieten können", sagt Volker Petendorf von der Vodafone-Pressestelle auf Nachfrage der Rheinischen Post.

Doch im Gespräch vor rund einer Woche wusste noch niemand, was eigentlich das Problem war. Von Bauarbeiten und einer längeren Störung war da die Rede. Das hatte wohl die Telekom gegenüber Vodafone geäußert, Bell bekam davon nichts mit.

Wohl aber davon, dass Vodafone nun endlich reagiert hatte. Die LTE-Verbindung wurde reaktiviert "und kann bis zur Behebung der Probleme kostenlos genutzt werden", teilte Petendorf mit. Auch die Firmennummer lief ab diesem Zeitpunkt über den LTE-Router, so dass nicht mehr alle Anrufe ausschließlich über Jürgen Bells Mobiltelefon gehen mussten.

Rund eine Woche nach dem Gespräch mit Vodafone braucht Bell auch diesen Service nicht mehr. Ein weiterer Techniker der Telekom hat den Fehler gefunden - und er war ebenso simpel wie ärgerlich. "Am Übergabe-Punkt im Keller war meine Leitung falsch aufgelegt", berichtet Jürgen Bell.

Der Fehler lag also bei der Telekom, wie Sprecherin Michaela Weidenbrück auf Anfrage eingesteht. Denn die von der Telekom betriebenen Leitungen müssen von dem Unternehmen freigeschaltet werden. Allerdings stehe das "jeweilige Vertragsunternehmen in der Pflicht, Ansprechpartner bei Bedarf zu kontaktieren, um entsprechende Informationen einzuholen". Kurz gesagt: Service und Kommunikation mit dem Kunden, aber auch mit der Telekom seien Sache des jeweiligen Vertragsunternehmens. In diesem Fall also der Firma Vodafone. Wie auch immer:

Jürgen Bell ist nun erst einmal froh, einen schnellen VDSL-Anschluss zu haben. Er wird sich nun aber nochmals mit einer ihm persönlich zugeteilten Kontaktperson bei Vodafone in Verbindung setzen "um aufzurechnen, welcher Schaden meinem Unternehmen entstanden ist".

Letztlich hätte vielleicht eine bessere Kommunikation zwischen den beiden Unternehmen zu einer schnelleren Lösung im Sinne des Kunden führen können, glaubt er.

Quelle: RP