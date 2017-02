später lesen Tier Der Woche Sportliche Akira FOTO: tierheim Hilden FOTO: tierheim Hilden Teilen

Er gilt als der beste Freund des Menschen; der Hund. Das Bündnis Mensch & Tier hat ihn deshalb zum Haustier des Jahres 2017 ernannt. Und bei einem Schäferhund, wie Akira, spielt der Mensch eine große Rolle. Er ist es, der ihn zum arbeitsfreudigen Diensthund schulen könnte - für die Rettung, die Fährtensuche, die Führung blinder Menschen und vielem mehr. Ob so eine Ausbildung für Akira, eine ganz junge Schäferhündin (9 Monate alt), das Richtige wäre, weiß man nicht. Eingesetzt wurde Akira schon als Wachhund. Aber Akira sollte Familienanschluss haben, so der Wunsch der Tierpfleger im Hildener Tierheim, in dem Akira seit Januar lebt.