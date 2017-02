Hilden: Stadt Hilden bietet viel Kultur

Von A wie Ausstellung bis K wie Kabarett: Das Angebot ist vielfältig.

Arnulf Rainer zählt zu den wichtigsten österreichischen Künstlern der Gegenwart. Geboren 1929 in Baden bei Wien, gilt er als Mitbegründer der informellen Malerei in seiner Heimat. Unter dem Titel "Struktur der Überdeckung" ist ab Sonntag, 19. Februar, bis zum 26. März eine Auswahl seiner Werke im Kunstraum des Gewerbeparks Süd (Hofstraße 64) zu sehen. Im Mittelpunkt stehen grafische Werke, die bei Rainer einen herausragenden Stellenwert haben. Die Vernissage ist am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr. Der Kunsthistoriker Stefan Skowron übernimmt die Einführung. Eintritt frei.

Vom 2. März bis 18. März stellt Hermann Sirtl unter dem Titel "Endlos" in der Städtische Galerie im Bürgerhaus (Mittelstraße 40) aus. Die Schau zeigt einen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens, was sowohl die Zeit als auch seine Entwicklung angeht. Innerhalb seiner Malerei hat er einen ganz speziellen und eigenen Weg gefunden. Die Gestaltung seiner Bilder beruht auf einer endlosen Linie. Beginnt man von einem beliebigen Punkt aus die Linie entlangzufahren, so kommt man wieder am Ausgangspunkt an. Das Kulturamt bietet am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr eine Führung durch Hermann Sirtls Ausstellung an.

Im Rahmen der Reihe Kultur mobil sind am Samstag, 11. März, um 19 Uhr Kriszti Kiss & Stefan Keim mit ihrem Programm "Man steckt nicht drin" im Heinrich-Strangmeier-Saal im Weiterbildungszentrum Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20 zu Gast. Es könnte so leicht sein. Ist es aber nicht. Sobald Frau und Mann aufeinander treffen, knallt es. Am Anfang hält man es für Liebe. Später fragt man sich, wofür der ganze Stress eigentlich lohnt - und macht immer weiter. Kriszti Kiss und Stefan Keim spielen und singen, dichten und denken, meckern und motzen über verwilderte Ehen, festgefahrene Flirts und leidenschaftliche One-Night-Erschlaffungen. Mann und Frau werden vieles wiedererkennen - und amüsiert lachen. Auch über sich selbst. Das L´Una Theater hat die beliebte Geschichte von Otfried Preussler in ein fesselndes Schauspiel mit Musik, Masken und Magie verwandelt. Am Donnerstag, 23. März, zeigt das Familientheater die "Kleine Hexe" um 16 Uhr in der Stadthalle.

(cis)