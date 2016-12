später lesen Hilden Stadt verteilt bis morgen kostenlose Umweltkalender Teilen

Der Abfallkalender 2017 wird bis spätestens Heiligabend an alle Haushalte und Betriebe in Hilden verteilt, teilt Abfallberater Frank Berndt mit. Sollte der Kalender in einigen Haushalten nicht ankommen, so kann er ab dem 27. Dezember im Rathaus an der Infotheke und auf dem Zentralen Bauhof (Auf dem Sand 31) abgeholt werden.