Gottschalks Mühle: Die außergewöhnliche Wahlkampfreihe der CDU

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion punktet mit grünen Themen im Wahlkreis Mettmann - so hat das Büro von Michaela Noll die Veranstaltung in Hilden vom Samstag selbst überschrieben: Die Bundestagsvizepräsidentin aus Haan hatte zu Vorträgen rund um das Thema regionale Produkte und Nachhaltigkeit in Gottschalks Mühle eingeladen - und etliche Bürger waren gekommen. Die außergewöhnliche Wahlkampf-Veranstaltungsreihe trägt den Titel "Die Fraktion bittet zu Tisch - Heimat schmeckt" und hatte unter anderem Bäcker Roland Schüren zu Gast.