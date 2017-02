Vorstandswahl: Förderverein für Josef-Krankenhaus und Diabeteszentrum bestätigt Vorstand

"Überwältigend beschlussfähig" sei der Verein der Förderer des St. Josef Krankenhauses Haan , stellte der alte und wiedergewählte Vorsitzende Friedhelm Rüffer bei der Migliederversammlung angesichts der großen Teilnehmerzahl in der Krankenhaus-Aula dankbar fest. Die einmütige Wiederwahl bestanden auch alle anderen Vorsitzenden Jürgen von der Ahe (1. Stellvertreter), Willi Lehwald (2.

Stellvertreter), Achim Wolff (Schatzmeister) und Marlies Goetze (Geschäftsführerin. Die elf Beisitzer wurden ebenfalls bestätigt. Auf ein erfolgreiches Jahr 2016 konnte der Verein zurückblicken, war doch die Mitgliederzahl um etwa 20 Prozent auf 151 gestiegen. Und auch Dr. Henning Henke, Krankenhaus-Chefarzt und einer der Vereinsbeisitzer, bedankte sich für die Initiativen und die Beharrlichkeit des Vereins zum Wohl des Krankenhauses und für die stetige Präsenz in der Haaner Bevölkerung.

Diese Verbundenheit trage dazu bei, dass die ortsnahe medizinische Versorgung durch das Krankenhaus gefestigt werde. Der Chefarzt gab Beispiele für die erfolgreiche Arbeit mit den vom Verein gespendeten Gerätschaften. Friedhelm Rüffer versprach, dass die inzwischen wieder angesparten 40.000 Euro ebenfalls zum Wohl von Patienten und Personal investiert werden. Aber der Verein wolle die Entscheidung, welches Gerät zusätzliche Unterstützung bringe, mittelfristig und in Absprache mit den Fachärzten fällen.

"Was notwendig ist, haben wir", sagte Henke. Tatsächlich hat der Verein in den letzten fünf Jahren medizinische sowie Gebrauchsgeräte im Wert von 92.000 Euro an das Krankenhaus gespendet. Allein im Jahr 2016 spendeten Bürger 11.000 Euro, gesammelt bei Geburtstagen oder Beerdigungen. Einen Gastvortrag zum Thema "Hernie - was ist das? hielt Oberärztin Dr. Anke Meyer, am Haaner Krankenhaus Fachärztin für Viszeral(Bauch)-Chirurgie.

Dies Operationen der Bauchdeckenbrüche - der Leistenbruch zählt zu den bekannteren Hernien - gehören Haaner Hospital zu den bewährten Eingriffen, die schon weit über 100 Mal gemacht wurden. gund

Quelle: RP