Tipps: Geschenke-Tipps auf die letzte Minute

Geschenke-Tipps auf die letzte Minute

(kle/gök/og/wie) Es gibt Geschenke, die Sinn und Spaß machen. Denn sie tun Gutes und sind überraschend. Man denke nur an die Faszienrolle, die zur Entspannung der Muskulatur geeignet ist. Man kann die kleine Rolle im Büro anwenden oder natürlich auch daheim. Sie passt in Hand-, aber natürlich auch in Sporttaschen. Es ist sozusagen ein Fitness-Studio zum Mitnehmen. Rollen gibt es in guten Fachgeschäften und sind ab etwa zehn Euro aufwärts erhältlich.