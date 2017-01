Für Dieter Stump (60) war es ein "ein Ballonabenteuer". Über eine befreundete Ballonfahrerin aus Solingen hat er von dem Festival in Afrika gehört, an dem bis zu 18 Ballonteams aus aller Welt teilnahmen. Wegen der politisch angespannten Situation hätten die Stumps lange überlegt, ob sie teilnehmen sollen, erzählt er. Außerdem mussten die Kosten für Flug und Unterkunft selbst getragen werden, lediglich der Transport des Ballons wurde gesponsert. "Der Reiz des Abenteuers war aber doch größer, als die Sorge, dass da was passiert", erklärt der erfahrene Ballonfahrer. weniger

Und das Ehepaar bereut die Entscheidung nicht. Der nahe Flug über aktuelle Ausgrabungsstätten oder historisch wichtige Orte wie das Tal der Könige oder die Kolosse von Memnon entschädigten für Kosten und anfängliche organisatorische Probleme in Afrika, wo die Dinge etwas anders laufen als in Deutschland.

"Das ist ein Blick, den man so nie wieder sieht. Das, was wir uns erhofft hatten, haben wir auch erlebt", schwärmt Susanne Stump (57). Bei insgesamt drei Flügen mit Start in Luxor sammelte die Crew, zu der auch Stumps Sohn und dessen Freundin gehörten, atemberaubende Bilder aus der Perspektive ihres Korbes. Hier die Ausgrabungsstätten in Luxor.