Gewählt: Haaner Turnerbund bestätigt seinen Vorsitzenden im Amt

Der Haaner Turnerbund (HTB) 1890 hielt jetzt seine Hauptversammlung im Forum der katholischen Kirche ab. Michael Patzschke eröffnete die Sitzung und ließ die Anwesenden zu allererst eine Bilderpräsentation über die erfolgreichen Geschehnisse des HTB von 2016 genießen.

Es folgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im HTB. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Egon Hinz, Ursula Molz, Ingo Gohrbandt und Andrea Kiesler-Dettki. Für die doppelt so lange Mitgliedschaft, 50 Jahre, wurden Charlotte Klose und Susanne Höhmann-Gerhardts geehrt. Eine noch längere Mitgliedschaftsdauer konnten Helmut Poppe und die Zwillingsbrüder Hans und Gerd Strerath verzeichnen. Sie erhielten für 70 Jahre Mitgliedschaft ebenfalls eine Urkunde, die Vereinsnadel, eine kleine Tafel mit Gravur und einen Restaurantgutschein. Weiter ging es mit dem Kassenbericht und der Mitgliederentwicklung. Im März 2017 zählte der Verein 600 Mitglieder. Der Haaner TB 1890 legt viel Wert auf die Angebote im Verein, die ausreichende Traineranzahl in den Abteilungen und deren Qualifikation und Aus- und Weiterbildung. Die Kasse wurde einstimmig entlastet. Neue Kassenrevisoren sind Adelheid Schubert, Karl-Heinz Hamacher und Christel Schmitz. Die Wahl des "neuen" Vorstandes verlief schnell und einstimmig. Zum Vorsitzenden wurde wieder Michael Patzschke gewählt, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Sven Gohrbandt. Kassiererin ist weiterhin Uta Teuner mit Rosanna Linne als Vertretung. Sportwart ist Werner Rötzel. Beisitzer sind Christoph Esch, Ingo Gohrbandt, Olaf Storm, Hans Strerath und Angelika Sonnenschein. Die Wahl des Ältestenrates setzt sich wie folgt zusammen: Egon Hinz, Klara Mattes und Hans-Gerd Libera. Sven Gohrbandt erläuterte noch kurz über die Diskussion der Hallennutzungsgebühr in der Stadt Haan. Alle Haaner Vereine seien gegen die Einführung dieser Gebühr.

Quelle: RP