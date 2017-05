Spendenaktion für krankes Pferd: Hilden bangt um Pony Calypso

Regelmäßig bietet der Abenteuerspielplatz im Hildener Norden offenes Reiten und Pferdegruppen an. Eines der beiden Ponys ist nun schwer erkrankt. Die Behandlung in der Tierklinik ist teuer, der Abenteuerspielplatz ist auf Spendengelder angewiesen. Von Daniele Funke

Der Donnerstag ist Luisas Lieblingstag- da geht es mit der Mama oder wie heute, mit Onkel Steffen Linhorst, immer zum Reiten auf den Abenteuerspielplatz. Heute ist die Vierjährige die Erste, die auf Calypso eine Runde durch das angrenzende Wäldchen drehen darf.

Das weiße Reitpony wartet geduldig, bis Luisa den richtigen Sitz gefunden hat, dann trottet es brav neben Reittherapeutin Steffi Frings her. Luisa strahlt. "Ich finde den Calypso so schön, weil der so weich ist", schwärmt sie und streichelt ihm über seine geflochtene Mähne.

Calypso hat eine schmerzhafte Magen-Darm-Krankheit

Calypso und sein Pferdekumpel Arizona gehören seit vielen Jahren zum Tierbestand des Abenteuerspielplatzes, die Kinder lieben die Ponys, genießen generell den Umgang mit den vielen Tieren. "Bei uns gehören die Tiere zum pädagogischen Konzept", erklärt Leiter Detlef Berning. "Für viele Kinder ist die Kontaktaufnahme zu Tieren einfacher als zu Menschen, Tiere nehmen den Menschen an wie er ist, Kinder lernen ein Stück weit Verantwortung. Tiere geben Rückmeldung und zeigen, was ihnen gut tut oder was nicht."

Gerade Calypso sei ein Pferd, das Beziehung aufbaut, das neugierig und kommunikativ sei, erklärt Steffi Frings. Die Diplom- und Reitpädagogin betreut den Pferdebereich und streichelt den sanften Schimmel mit den dunklen Augen vorsichtig am empfindlichen Unterbauch. "Er leidet seit November an Kotwasser, einer schmerzhaften Erkrankung im Magen-Darmtrakt. Wir haben alles probiert, um zu schauen, was ihm helfen könnte - hochwertiges Heu, Spezialfutter, Veränderung der Haltungsbedingungen, aber nichts hat etwas gebracht."

Der Spielplatz braucht 2000 Euro für eine Gastroskopie

Letzte Möglichkeit: eine komplexe Diagnostik und Therapie in der Pferdeklinik Leichlingen. Eine Gastroskopie kann Aufschluss über die Ursache der Erkrankung geben, eine gezielte Therapie, etwa bei einem Magengeschwür, könnte das Pony recht schnell wieder genesen lassen. Doch die Behandlungskosten sind enorm. Steffi Frings rechnet mit bis zu 2000 Euro. "Das sind Kosten, die wir als gemeinnütziger Verein nicht ohne weiteres stemmen können", erklärt die Pädagogin. "Daher würden wir uns riesig über Spendengelder freuen, die natürlich auch quittiert werden können."

Luisas Onkel Steffen zögert nicht. "Klar beteiligen wir uns. Bei dem, was der Abi den Kindern an Möglichkeiten und früher auch schon uns geboten hat, ist das doch wohl keine Frage." Steffi Frings nickt. "Ganz abgesehen davon, dass Calypso unser Freund, unser Kollege ist. Er hat alle Wertschätzung verdient, so wie jedes Lebewesen. Das ist auch das, was wir den Kindern hier vermitteln wollen."

Der Abenteuerspielplatz veranstaltet am 6. Mai von 12 bis 17 Uhr einen Trödelmarkt. Dort kann für Calypso gespendet werden.

