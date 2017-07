Schwimmschule: Kita-Kinder verlieren die Scheu vorm Wasser

Von Sandra Grünwald

Nicht ohne Stolz stellt Angelika Bachmann-Blumenrath klar: "Es sind alles Kaltduscher! "Manche gehen sogar unter die Eisdusche. Sie nehmen die Herausforderungen an. Und das ist gut für ihre Gesundheit." Die Leiterin der Awo-Kindertagesstätte "Am Bandenfeld" meint damit die Vorschulkinder, die in einer kleinen Gruppe gerade aus den Umkleidekabinen des Haaner Hallenbades kommen und nun ganz aufgeregt darauf warten, dass ihnen Schwimmlehrer Vadim Tsypkin ihre allerersten Schwimmabzeichen überreicht. Vadim Tsypkin, der seit einigen Jahren den Zweitklässlern der Grundschule Bollenberg das Schwimmen beibringt, hatte die Idee bereits im vergangenen Jahr.

"Wir kommen jeden Freitag mit zwei Klassen ins Hallenbad", erklärt Schulleiterin Edith Schlaack.

"Die Idee war, in der Pause zwischen den beiden Klassen, kleinen Gruppen von Kita-Kindern die Möglichkeit zu geben, das Wasser kennenzulernen." Immerhin bleibt hier eine halbe Stunde Zeit für die Vorschulkinder.

Tsypkins Vorschlag kam auch nicht von ungefähr. "Ich habe festgestellt, dass jedes Jahr weniger Kinder schwimmen können", sagt der Schwimmlehrer. War es im Schuljahr 2008/2009 noch so, dass der Großteil der Schulklasse schwimmen konnte, und Tsypkin so die Zeit hatte, die wenigen zu fördern, die es noch nicht konnten, ist es inzwischen umgekehrt. Dazu kommt, dass immer wieder Kinder überhaupt keine Hallenbaderfahrung haben und sich schlicht weigern, überhaupt ins Wasser zu gehen. Wir müssen die Förderungsphase früher anfangen", sagt Tsypkin. So wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Grundschule Bollenberg und der Kita "Am Bandenfeld" geschlossen. Die Erzieherinnen Sabine Eisenhut und Anke Thienhaus haben den erforderlichen Schwimmschein gemacht, um den Schwimmlehrer zu unterstützen. Zwei Kurse haben seitdem stattgefunden.

"Man kann zusehen, wie schnell die Entwicklung der Kinder ist", freut sich die Einrichtungsleiterin. So wird auf den Schwimmabzeichen vermerkt, was die Kinder schon geleistet haben. "In brusthohem Wasser tauchen" hat Vadim Tsypkin auf eins geschrieben, und "Sprung vom Beckenrand ins Wasser". "Das haben sie sich alle getraut", sagt er.

Und das wiederum zeugt vom Vertrauen, das die Kinder in den Schwimmlehrer haben.

Carlotta ist auch vom Beckenrand ins Wasser gesprungen. "Mit Samuel", verrät die 6-Jährige. Die Besuche im Hallenbad haben ihr Spaß gemacht und sie will unbedingt richtig schwimmen lernen. Hatte sie Angst vor dem Wasser? Darauf schüttelt Carlotta sofort den Kopf. Bestimmt, weil sie schon vor dem Kurs mal im Hallenbad war. "Mit meinen Eltern", sagt sie.

Offensichtlich ist dieses Projekt für alle Beteiligten ein Gewinn. Deshalb soll die Zusammenarbeit auch fortgeführt werden und die nächsten Vorschulkinder der Kita "Am Bandenfeld" dürfen sich schon aufs Hallenbad freuen

