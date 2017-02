Verlosung: Werke von Arnulf Rainer - ganz exklusiv

Hochkarätigen Kunstgenuss bietet eine Ausstellung des Kulturamtes der Stadt Hilden im Kunstraum des Gewerbepark-Süd: Unter dem Titel "Struktur der Überdeckung" werden Werke von Arnulf Rainer gezeigt.

Rainer gehört zu den bedeutendsten österreichischen Künstlern der Gegenwart. Seit den 1950er Jahren schreibt er mit seinen Übermalungen Kunstgeschichte. Die wichtigsten Museen der Welt haben das umfangreiche Werk von Arnulf Rainer bereits gewürdigt - darunter das Guggenheim Museum New York, die Münchner Pinakothek der Moderne oder auch die Albertina in Wien. Auch der bekannte Künstler Markus Lüpertz kuratierte im Mai 2015 eine gemeinsame Ausstellung mit Arnulf Rainer im Museum in Baden bei Wien.

Die Ausstellung in Hilden wird am Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr, im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, von Bürgermeisterin Birgit Alkenings eröffnet. Die Werke sind bis zum 26. März zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 16 Uhr. Montag geschlossen.

Für RP-Leser bietet der Kurator der Ausstellung, der Kunsthistoriker Stefan Kowron von der Düsseldorfer Galerie Breckner, die besondere Gelegenheit, die Werke des Künstlers bereits am Freitag, 17. Februar, kostenlos bei einer geführten Pre-Vernissage kennenzulernen. Bei einem Glas Sekt oder Orangensaft erläutert er das Werk des österreichischen Künstlers. Die Veranstaltung beginnt im Kunstraum des Gewerbepark-Süd um 19 Uhr und endet um 21 Uhr.

Teilnehmen können RP-Leser, die heute, Mittwoch, bis 24 Uhr eine E-Mail an hilden@rheinische-post.de senden. Adresse, Telefonnummer und die gewünschte Zahl der Teilnehmer (höchstens 2) nicht vergessen! Ist die Zahl der Interessenten größer als die Höchstzahl der Teilnehmer, entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. arue

Quelle: RP