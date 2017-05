Hilden: Städtisches Spielmobil an acht Terminen unterwegs

Nach den ersten beiden Einsätzen vor den Osterferien ist das Spielmobil auch Ende April und im Mai wieder im Einsatz. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Außerdem gibt es anlässlich des 20. Jubiläums des Hildener Spielmobiles ab sofort einige Geburtstagsartikel wie Tassen, Spardosen und T-Shirts zum Selbstkostenpreis zu erwerben.

Acht Termine an verschiedenen Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und einer Kindertagesstätte stehen im Wonnemonat Mai an. Hinzu kommt ein Einsatz im Rahmen der "Eine Stadt für alle - Refugees welcome"-Tour am 7. Mai am Bolzplatz Reisholzstraße, von 14 bis 18 Uhr. Nicht zuletzt besucht die Spielmobil-Karawane NRW am 25. Mai mit sechs Fahrzeugen von 12 bis 18 Uhr den Jugendtreff am Weidenweg. Mit dabei sind auch die Hildener.

Für das abgelaufene Jahr zieht das Team eine positive Bilanz: 2016 haben insgesamt 6000 Menschen die 33 Angebote des Spielmobils besucht, davon 3915 Kinder. Im Durchschnitt fanden dabei mehr als 181 Menschen den Weg zu jedem Einsatz des Spielmobiles, davon waren mehr als 118 Kinder und über 57 Erwachsene. Hinzu kamen 18 große Sondereinsätze und Feste an den Wochenenden und erstmals fast 30 spezielle Einsätze für geflüchtete Menschen.

Der komplette neue Saisonfahrplan für das laufende Jahr sowie weitere Informationen zum Thema "Spielplätze" und "Spielmobil" stehen auf der Homepage der Stadt Hilden unter www.hilden.de/spielmobil online zur Verfügung. Weiterhin finden sich dort im Ordner "Galerie" auch Fotos der Saison aus dem vergangenen Jahr.

(arue)