später lesen Hilden Störche rasten auf der Stadthalle FOTO: Walther Enßlin FOTO: Walther Enßlin 2018-03-08T18:48+0100 2018-03-09T00:00+0100

Hilden (cis) Der Frühling naht. Das spüren viele Zugvögel. Dazu gehören auch Störche. Am Sonntagabend machten zwei Weißstörche auf der Stadthalle Rast - und wurden dabei von Walther Enßlin fotografiert. Die Störche haben vermutlich in Afrika überwintert. Mit rund 2,20 Meter erreichen die Weißstörche die gleiche Flügelspannweite wie Seeadler. In Deutschland sollen mehr als 5000 Brutpaare leben, so der Naturschutzbund. Dass Störche Babys bringen, ist allerdings ein Märchen.