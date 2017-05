später lesen Hilden Ulf Weber und Sandra Lieverscheidt sind das Prinzenpaar für die Session 2017/18 2017-04-28T20:01+0200 2017-04-29T00:00+0200

So früh ist das Prinzenpaar für die nächste Karnevalssession noch nie vorgestellt worden: Ulf Weber und Sandra Lieverscheidt werden am 11. November, in der Stadthalle als Tollitäten für die Jubiläums-Session - es ist die 66. des Carnevals Comitees Hilden - 2017/18 gekürt. Zusammen mit den Hofdamen Diana Rothe-Gerritsen und Jessica Hein sowie den Adjutanten Johannes Bremkens und Andreas Etscheid führen sie durch die Session mit dem Motto: "Wir Hildener sind alle jeck, wir tragen das Herz am richtigen Fleck".