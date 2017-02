Hilden: Unbekannte zünden Altpapiertonnen an

Unbekannte zünden Altpapiertonnen an

Zwei Papiertonnen auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße gerieten Dienstag in Brand.

Wie die Polizei gestern mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 12.55 Uhr den Brandgeruch, schaute nach und entdeckte die brennenden Papiertonnen. Er alarmierte die Feuerwehr. Mit Hilfe eines Anwohners konnte das Feuer dann schnell gelöscht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150 Euro. Die Ermittler gegen davon aus, dass Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt haben. Entsprechende Ermittlungen haben die Beamten eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Aktuell gibt es in der Nachbarstadt Erkrath eine ganze Reihe von Containerbränden. In den letzten Wochen wurde mehr als ein halbes Dutzend Behälter mutwillig in Brand gesetzt. Bisher blieb es immer bei Sachschaden. Konkrete Spuren zu den Tätern gibt es noch nicht.

(-dts)