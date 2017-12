später lesen Hilden Unbekannter bedroht Hildener mit Brotmesser 2017-12-28T10:55+0100 2017-12-28T10:47+0100

Großer Schrecken für einen 25-Jährigen: Als der Hildener am Mittwoch (27. Dezember) gegen 22.20 Uhr an der Haltestelle "Hilden Süd" am Lindenplatz auf seinen Bus wartete, kam ein unbekannter Mann auf ihn zu. Der bat den 25-Jährigen darum, ihm 2,30 Euro für eine Busfahrt zu schenken. Allerdings hatte der Unbekannte während des gesamten Gespräches ein etwa 20 Zentimeter langes Küchenmesser offen in seiner Hand. Von Alexandra Rüttgen