Hilden: Viele Wohnungen werden 2017 fertig

In diesem Jahr stehen einige Bauvorhaben vor ihrem Abschluss. Die RP gibt einen Überblick. Von Christoph Schmidt

In Hilden lässt es sich gut leben und einkaufen. Deshalb sind Wohnungen begehrt. In diesem Jahr werden eine Reihe von Neubauprojekten fertiggestellt. Wir geben einen Überblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Richrather Straße 15 Die Rotterdam-Gruppe aus Langenfeld hat hier 8,5 Millionen Euro investiert und 59 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet. Das Vorhaben sei gut für Hilden, sagte Bürgermeisterin Birgit Alkenings beim Richtfest - und das gleich doppelt: "Weil jemand auf diesem schwierigen Grundstück gebaut hat und weil es Sozialwohnungen sind." Die ersten 27 Mieter des ersten Bauabschnitts sind am 27. Dezember eingezogen, die 32 Parteien des zweiten Bauabschnitts folgen am 1. Februar. Die Stadt Hilden hat für 25 Jahre das Belegungsrecht für 58 Wohnungen. "Schnell reich wird man mit Sozialwohnungen nicht", sagt Investor Andreas Rotterdam: "Aber sie sind ein solides Investment, wenn man an der richtigen Stelle baut und genügend Zeit mitbringt." In Hilden baut sonst nur die städtische Wohnungsbaugesellschaft WGH Sozialwohnungen.

Quittenweg 10 und 12 Der Gemeinnützige Bauverein Hilden errichtet im Bereich Kirschenweg ein "Zukunftsquartier" mit 38 Wohnungen in sieben Häusern. Am 1. Februar werden die ersten Genossenschaftsmitglieder in elf Wohnungen im Quittenweg 10 und 12 einziehen können, bestätigt Geschäftsführender Vorstand Lars Dedert. Die Nachfrage ist groß, kein Wunder bei einer Kaltmiete von 8,50 Euro für schicke Neubauwohnungen. Die Nebenkosten werden dank modernstem Wärmeschutz und Energiespartechnik sehr niedrig sein. Der Bauverein investiert rund 7,5 Millionen Euro. Geplant ist ein zweiter Bauabschnitt mit fünf bis sechs Häusern. Er soll vom Rosenweg über einen neuen "Apfelweg" erschlossen werden. Der Bauverein will aber zunächst den ersten Bauabschnitt abschließen.

FOTO: ola

FOTO: ola

Walder Straße 7 Rheinwerk Immobilien hat dort einen sehr modernen Neubau mit zwei kleinen Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, sechs großzügig geschnittenen Eigentumswohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sowie zwei extravaganten Penthouse-Wohnungen im Staffelgeschoss errichtet. Bis auf eine Wohnung (Kaufpreis: 345.000 Euro, 112 Quadratmeter Wohnfläche) sind alle Einheiten verkauft und werden zum Teil schon bezogen.

Walder Straße 50 Die Firma Paschertz hat die unter Denkmalschutz stehende Fabrikanten-Villa an der Straße saniert, drei Eigentumswohnungen geschaffen und diese bereits an die Eigentümer übergeben. Im hinteren Bereich des Grundstücks entstehen fünf Eigentumswohnungen, fünf Reihenhäuser sowie eine Doppelhaus-Hälfte. Investitionsvolumen für den "Klemens-Hof": rund vier Millionen Euro. Alle Einheiten sind längst verkauft, berichtet Geschäftsführer Christian Paschertz. Ende Mai sollen die ersten Einheiten übergeben werden. Die Quadratmeterpreise beginnen bei 3400 Euro, die Reihenhäuser kosten ab 425.000 Euro.

Richrather-/Ecke Humboldtstraße Die Nöcker Grundbesitz GmbH und Co.KG (Haan) errichtet dort drei zusammenhängende Stadthäuser (drei Eigentümergemeinschaften) mit Aufzügen und gemeinsamer Tiefgarage (37 Stellplätze) mit zusammen 29 Eigentumswohnungen. Die 2- bis 4-Zimmerwohnungen sind zwischen 50 und 156 Quadratmeter groß und liegen auf einer Ebene. Zur verkehrsreichen Richrather Straße hin sind keine Schlafräume vorgesehen, sondern nur Küchen, Badezimmer, Flure und im Erdgeschoss nur Technik- oder Funktionsräume (dort keine Wohnungen). "Im Moment wird der Keller errichtet, der Rohbau soll im Frühjahr stehen", sagt Architekt Thomas Pagel: "Es ist geplant, dass die ersten Bewohner noch in diesem Jahr einziehen können." Die Kaufpreise beginnen bei 3000 Euro/Quadratmeter. Das Haaner Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund acht Millionen Euro.

Quelle: RP