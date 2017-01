Hilden/Haan: Volkshochschule macht im neuen Semester 480 Angebote

Das Programmheft für das erste Halbjahr 2017 liegt vor. Seit gestern sind Anmeldungen möglich. Das Semester startet am 6. Februar. Von Sandra Grünwald

Auch im Jahr 2017 möchte die Volkshochschule Hilden-Haan ein umfangreiches Programm anbieten. Zwar ist die Anzahl der Veranstaltungen mit 480 etwas geringer als bisher, doch die Fachbereichsleiter rechnen mit einer gleichbleibenden Teilnehmerzahl. Neben bewährten Kursen wurden einige neue Veranstaltungen aufgenommen. Das Thema des ersten Semesters lautet "Impulse". Fachbereichsleiterin Dr. Juliane Kerzel-Kohn ließ sich davon inspirieren: "Ich habe einen Fokus auf alles gelegt, was zum Nachdenken anregt oder Impulse setzt, um etwas Neues auszuprobieren." Mit einem Vortrag von Dr. Stephan Lipski über seine Erfahrung mit verschiedenen Geheimdiensten wird es am 9. Februar einen interessanten Auftakt geben. Auch das Lutherjahr wird berücksichtigt. So geht es am 16. Februar unter dem Motto "Luther war nicht allein" um die Wegbereiter der Reformation. Anlässlich der Landtagswahl wird das Thema "Demokratie" am 2. März und 11. Mai betrachtet. Damit der schönste Tag im Leben gelingt, können sich Heiratswillige bei einem Workshop am 11. März zu Hochzeitsprofis ausbilden lassen. Um den richtigen Partner finden zu können, sollten Interessierte das Seminar "Einfach flirten" am 18. März besuchen, das sich in diesem Jahr erstmals an Frauen und Männer richtet. Wer es leid ist, sich kränken zu lassen, kann sich bei einem Vortrag am 16. Februar wappnen. Neben den bewährten Kunst-Kursen, bietet die VHS erstmals ein Seminar zur Herstellung von Wandtafeln und zum Arbeiten mit Beton an. Fahrten gehen nach Dortmund zum Thema "Niki de Saint Phalle" und nach Rotterdam zu "Surrealen Begegnungen". Kulinarisch Interessierte können am 1. April in den Genuss köstlicher Saucen kommen. "Unser Partnerland in diesem Jahr ist Frankreich", verrät der kommissarische Leiter Heiner Fragemann. Eine Studienfahrt führt in Haans französische Partnerstadt Eu und in die Normandie. Aber auch die Europäische Zentralbank in Frankfurt wird besucht. Rund hundert Veranstaltungen finden im Fachbereich "Gesundes Leben" statt, wie "Latin für Ladies" oder auch Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen. Gleich acht Sprachen können in der VHS Hilden-Haan gelernt werden. Im Bereich "Berufliche Bildung" wird neu das Seminar "Manipulation abwehren - Freiheit sichern" angeboten. Die Ausbildung zur "geprüften Fachkraft für Finanzbuchführung" startet erst im Herbst, doch sollten sich Interessierte den Infoabend am 8. Juni vormerken. Der richtige Umgang mit Windows, Word und Excel ist Standard, die Kurse zu Programmen wie "Photoshop" oder "InDesign" jedoch etwas Besonderes. Genauso wie das Wochenendseminar zur Programmierung und Nutzung des Microcomputers Raspberry Piam am 13./14. Mai. Ab sofort sind die Programmhefte für das erste Halbjahr an den bekannten Auslagestellen erhältlich.

Quelle: RP