Auf Ein Wort Monika Effertz: Wahre Freude hat viele Gesichter

Über einen Auftrag, der nicht den Blick durch die "rosarote Brille" verordnet, sondern Stellungnahme auch und erst recht in schwierigen Situationen verlangt. In Freude. Und das nicht ohne Grund.

"Ode an die Freude" heißt der vierte Satz Beethovens 9. Sinfonie, in welcher er ein Gedicht Schillers vertont. Als das Hauptthema, das bereits seit 1972 Hymne des Europarates war, 1985 zur offiziellen Europahymne erklärt wurde, hieß es in der Begründung, sie versinnbildliche die Werte, die alle teilen.

Biblisch betrachtet handelt es sich bei der Freude um noch einmal mehr: Einen Auftrag. "Freut Euch!" heißt es an etwa 2500 Stellen in der Bibel. Es gibt viele Gründe zur Freude: Erfolg auf der Arbeit, Sonnenschein, die Genesung eines Freundes... Manchmal steht uns wie von alleine ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Was aber, wenn das Leben nicht so rosig daherkommt? Mit zu viel Arbeit oder gar keiner. Mit Krankheit oder Tod. Mit Angst, Einsamkeit oder Ungerechtigkeit? Manchmal genügt schon der Blick in den grau verhangenen Himmel. Wie sollen wir uns in Anbetracht all dessen freuen? Sind wir angehalten, vor allen Nöten die Augen zu verschließen oder gar ein falsches Lächeln aufzusetzen?

Als ich vor wenigen Tagen die Nachricht von der Geburt meines Neffen erhielt, da spielte es gar keine Rolle mehr, ob der Himmel draußen grau oder blau war. Meine Freude war so groß, dass meine Sorgen davor verblassten.

Und so weist der Auftrag "Freut Euch!" auf einen Grund und eine Verheißung hin, die so gewichtig ist, dass sogar tiefste Not und Dunkelheit die Freude nicht nehmen kann: Wir dürfen darauf vertrauen, dass Ungerechtigkeit und Gewalt, Angst und Einsamkeit, Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben!

"Freut Euch!" meint kein falsches Lächeln, sondern ist Aufruf, in diesem Vertrauen erst recht auf Missstände hinzuweisen, sich für andere einzusetzen, Trauer auszuhalten oder Wut zur Sprache zu bringen.

Wahre Freude zeigt sich eben nicht nur im Lächeln. Ihr Zeugnis hat viele Gesichter.

MONIKA EFFERTZ IST PASTORALREFERENTIN DER KATHOLISCHEN PFARRGEMEINDE ST. JACOBUS HILDEN

Quelle: RP