In einigen Einrichtungen gab es einen Notdienst. Der Winterdienst in Hilden war im Einsatz. Von Norbert Kleeberg, Dirk Neubauer und Ilka Platzek

Nach den Kitas, Amtsstuben, Müllabfuhren und den Zweigstellen der Arbeitsagenturen stellt sich heute die Rheinbahn auf Warnstreiks ein. Mit den Staus werden die Gesichter der Pendler länger. Am Montag noch stellte die Rheinbahn-Pressestelle für die Fahrgäste im Kreis Mettmann so etwas wie einen Notbetrieb in Aussicht - allerdings ohne Gewähr, ob's klappt. 14 Buslinien sollen mit Hilfe privater Busunternehmen eine Art Grundbetrieb übernehmen.

Dabei handelt sich nach Angaben der Rheinbahn um die Linien O5 (Erkrath-S, Rundkurs), Linie O6 (Erkrath Haus Brück-Millrath S), Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung zwischen Ratingen-Breitscheid und Hösel S), Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung Ratingen Fliedner Krankenhaus-Lintorf Mörikestraße), Linie SB51 (D-Flughafen Bf-Kaarster Bf), Linie SB56 (D-Bilk S-Universität Süd), Linie 730 (Freiligrathplatz U-Urdenbach Südallee), Linie 746 (Velbert ZOB-Mettmann-Stadtwald S), Linie 751 (Ratingen-Hösel S-D-Kaiserswerth, Klemensplatz), Linie 770 (Velbert ZOB-Ratingen Hösel S), Linie 771 (Velbert ZOB-Ratingen Mitte), Linie 785 (D-Heinrich-Heine-Allee-U-Langenfeld S), Linie 831(Krefeld, HPZ Uerdingen-Haus Meer U) und Linie 834 (D-Oberkassel, Belsenplatz U-Düsseldorf Hbf). In den Mettmanner Kitas lief am gestrigen Tag eins der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst überwiegend ein Notbetrieb. Dies sollte den Eltern aus der Klemme helfen, die berufstätig sind und nicht kurzfristig über Verwandte, Bekannte oder Nachbarn eine Betreuung ihrer Kinder organisieren konnten. In Hilden waren drei von neun städtischen Kitas geschlossen, wie Jugenddezernent Sönke Eichner berichtete.

Hinzu kamen Engpässe in der Kita Rappelkiste, wo streik- und kranksheitsbedingt zwei Gruppen geschlossen waren. "Die Eltern waren aber rechtzeitig informiert, Probleme gab es nicht." Im Offenen Ganztag gab es keine Einschränkungen. Gestreikt wurde auch im Zentralen Bauhof. Auf den Winterdienst hatte das aber keine Auswirkungen, betont Stadtsprecherin Henrike Loer. An Haan ging der Streik komplett vorbei. Heute dagegen bekommen Hilden, Haan und Düsseldorf den Streik der Rheinbahn voll zu spüren. Im Prinzip fahren nur Busse der Linie 785.

Wegen des Warnstreiks hatte der Mettmanner Baubetriebshof am Dienstag nur wenig Personal zur Verfügung. Deshalb wurden alle Mitarbeiter der Müllabfuhr im Winterdienst eingesetzt. Sobald sich die Wetterlage entspannte, konnten alle verfügbaren Kräfte mit der Müllabfuhr beginnen. In den nächsten Tagen könne es dennoch zu Verschiebungen kommen.

Quelle: RP