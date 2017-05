Weinfest: Weinprobe direkt beim Erzeuger

Sechs Winzer aus Rheinhessen und der Pfalz haben noch bis Sonntag ihre Stände auf dem Ellen-Wiederhold-Platz zwischen Rathaus, Bürgerhaus und Sparkasse aufgeschlagen. Sie bieten weit über hundert verschiedene Tropfen an. Eine gute Möglichkeit für Weinfreunde, die Rebensäfte zu verkosten.

Das muss auch sein. Denn Wein ist ein unglaublich vielfältiges Naturprodukt. Und jeder Jahrgang fällt zudem auch noch anders aus. Gestern Abend ließen es sich diese gut gelaunten jungen Frauen aus Hilden und Erkrath schmecken: "Wir sind schon zum dritten Mal hier - weil der Wein so lecker und in Hilden was los ist." Das Weindorf ist heute und morgen jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Und für die musikalische Unterhaltung der Gäste ist auch gesorgt.

Quelle: RP