Hilden: Winterfreuden unter Dach und Fach

Noch sind Ferien und Eltern und Kinder können die letzten Urlaubstage nutzen, um sich sportlich zu betätigen oder einfach nur ihren Spaß zu haben. Wir sagen, welche Ausflugsziele in der Nähe locken. Von Ilka Platzek

Hilden Das "Hi-Fly" im Kleinhülsen 29 wurde gerade erst eröffnet und ist "auch im Raum Düsseldorf eine der größten Trampolinhallen Deutschlands", sagt Inhaber Lars Buschmann. Auf fast 3000 Quadratmetern können Jugendliche und Junggebliebene auf miteinander verbundenen Trampolinen jumpen. Der Name hält, was er verspricht: Im "Hi-Fly" gibt es anspruchsvolle Herausforderungen wie einen "Ninja Parcours" (bekannt aus einer RTL-Show) oder einen drei Meter hoher "Tower Jump". "Da kann man seine Grenzen austesten", verspricht Buschmann. Weitere Attraktionen: Trampolin-Basketball, Slacklines, Schaumstoffgruben und Dodgeball-Arenen. Dodgeball? "Das ist Völkerball für zwei Mannschaften mit bis zu zwölf Leuten in 3D. Dreidimensional - weil man auch hochspringen kann."

FOTO: olaf staschik

FOTO: olaf staschik

Der Eintrittspreis für 60 Minuten "Basic Jump" beträgt zwölf Euro. In den Ferien ist das Hi-Fly täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet

Hilden Die Indoor-Kart-Bahn "Magic-Kart" an der Hans-Sachs-Straße 17 in Hilden wirbt mit: "Hier ist Rasen erlaubt". Kindern ist das Fahren im Alter von 8 bis 14 Jahren allerdings nur gestattet, wenn sie im Besitz einer gültigen Fahrlizenz sind. Hat das Kind den Kinderführerschein bestanden, steht ihm die Kartbahn im vollem Umfang zur Verfügung. Für Kinder ab 8 Jahren und einer Mindestgröße von 1,30 Meter ist jeden Samstag von 11 bis 13.30 Uhr Führerscheintraining. In den Ferien gibt es zusätzliche Termine unter der Woche. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail erforderlich. Weitere Infos gibt es unter www.magic-kart.de.

FOTO: ralph matzerath

FOTO: ralph matzerath

Neuss In der 2001 eröffneten Indoor-Skihalle sorgen zwei Schlepplifte und ein Vierersessellift für den bequemen Aufstieg zur Bergstation der 300 Meter langen und 60 Meter breiten Pulverschneepiste. Snowboardern und Freeskiern steht ein Funpark mit Hindernissen zur Verfügung. Für Kinder und Anfänger, aber auch Schulklassen und andere Gruppen gibt es eine separate Piste. Auf 4000 Quadratmetern finden sie ideale Bedingungen, um die ersten Meter auf Ski oder Snowboard sicher zu absolvieren. Die Kinder- und Anfängerpiste verfügt über zwei Förderbänder, auf denen jeder bequem zum Gipfel fahren kann. Kinder lernen in den Ski-&Snowboard-Kids-Camps an jeweils drei Tagen Skifahren oder verbessern in den weiterführenden Kursen ihr Können. Der letzte Termin in den Weihnachtsferien beginnt am 5. Januar. Kontakt: Allrounder Mountain Resort GmbH & Co. KG, An der Skihalle 1, Neuss, Telefon 021311244-0 oder www.allrounder.de

Langenfeld Kinder, die sich in den Ferien so richtig austoben wollen, können dies im Langenfelder Indoor-Spielpark "Oki Doki" tun. In der großen Halle an der Rheindorfer Straße 70-74 gibt es Trampoline, Elektrokartbahn, Kletterschiff, Hüpfburg, Airhockey-Tisch, Billard, Lern- und Spielcomputer, Tischtennis und einen Kleinkinderbereich. Der Eintritt im Abenteuerland kostet für Kinder 7,90 Euro , für Erwachsene 4,90 Euro. Wer den Hochseilgarten nutzt, zahlt 4,50 (bis 15 Jahre) oder 5,50 Euro (ab 16 Jahren). Oki Doki liegt an der Rheindorfer Straße 70-74, Langenfeld-Reusrath. Die Öffnungszeiten für die einzelnen Angebote finden sich unter www.okidoki-langenfeld.de oder können telefonisch erfragt werden unter 02173 4994444.

Ratingen Die Eissporthalle hat von Mitte September bis Mitte März immer ab 10 Uhr geöffnet: Am Sandbach 12, Telefon 02102 550-5256. Die genauen Öffnungszeiten, besondere Veranstaltungen und die Eintrittspreise finden sich online unter www.stadt-ratingen.de.

Düsseldorf-Benrath Wem Düsseldorf räumlich näher liegt, der kann auch in der Eissporthalle Benrath Schlittschuhlaufen. Freitag und Samstag gibt es sogar eine Eisdisco von 17 bis 19 und 20 bis 22 Uhr. Beliebt ist außerdem das Eisstockschießen. Zu der traditionsreichen Sportart braucht man nur feste Winterschuhe und nette Freunde. Eislaufen kostet in Benrath 4 Euro (Kinder und Jugendliche 2,50); Leih-Schlittschuhe kosten 3,50 Euro;Eisstockschießen kostet 8 Euro pro Person. Kontakt: Sparkassen-Eissporthalle Benrath Paulsmühlenstraße 6, Düsseldorf-Benrath, Weitere Infos unter Telefon 0211715959, www.sparkassen-eissporthalle.de.

