Bei Ratheim: 30-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A46

Ein 30-jähriger Mann ist mit seinem Motorrad auf der A46 gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 18.44 Uhr. Der 30-jährige Mann aus Geilenkirchen war mit seinem Motorrad auf der A46 bei Ratheim in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Dabei verletzte sich der 30-Jährige tödlich. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Autobahn gesperrt.

(skr)