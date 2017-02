Hückelhoven: Auto mit gestohlenen Kennzeichen verunglückt

War auch der Peugeot entwendet? Polizei ermittelt.

Viele Fragezeichen stehen für die Polizei über einem Unfall, dessen mysteriöse Hintergründe sie noch ermitteln muss. Ein 38-jähriger Heinsberger befuhr am Rosenmontag gegen 20.15 Uhr die Oberbrucher Straße in Richtung Oberbruch. Etwa am Ratheimer Sportplatz kam ihm ein grauer Peugeot entgegen. Dessen Fahrer verlor offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Fahrzeug des Heinsbergers zusammen, berichtet die Polizei.

Ersthelfer hielten an und kümmerten sich um den verletzten 38-Jährigen. Indessen stiegen der Fahrer und die Beifahrerin aus dem Peugeot und liefen weg. An der Rur verschwanden sie in der Dunkelheit. Den Heinsberger brachte ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehr begann eine umfangreiche Suche nach den vermissten Personen mit Unterstützung der Polizei, doch sie blieben verschwunden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und band Betriebsstoffe ab. Nach ersten Ermittlungen befand sich an dem Peugeot ein Kennzeichen, das zuvor entwendet worden war von einem Pkw, der an einer Werkstatt in Wassenberg stand. Ob auch der Peugeot gestohlen war, dazu dauern die Ermittlungen noch an. Nach Angaben des Heinsbergers und der Ersthelfer war der flüchtige Fahrer etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von normaler Statur. Er hatte ein südländisches Aussehen, dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trug einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, eventuell Lederjacke, und schwarzer Jeans. Seine Beifahrerin war 1,60 bis 1,65 Meter groß, blond und trug eine dunkle Jacke sowie eine helle Hose. Auffällig war ihre große Handtasche.

Der graue Peugeot mit HS-Kennzeichen war kurz zuvor in Oberbruch auf der Deichstraße gesehen worden, wie er mit hohem Tempo in Richtung Ratheim davongefahren sei. Wer Zeuge des Unfalls war oder Angaben zu den gesuchten Insassen machen kann oder wem der Peugeot noch aufgefallen ist, der wende sich ans Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, 02452 9200.

