Hückelhoven: Bäume am Friedhof werden zur Hecke

In Hückelhoven hat die Verwaltung für besondere Projekte der Grünpflege keinen allgemeinen "Topf", sondern stellt Geld für bestimmte Maßnahmen in den Etat. In Hilfarth mussten Anwohner etliche Jahre auf Rückschnitt warten. Von Gabi Laue

An öffentlichen Grünflächen oder Straßenbäumen entzündet sich schon mal der Unmut der Bürger. Hier macht ein Grünstreifen einen pflegebedürftigen Eindruck, dort hat ein Stadtbaum Laub auf ein privates Grundstück geworfen, und an anderen Stellen wird bedauert, wenn Bäume gefällt werden müssen wie einige Zierkirschen am Gladbacher Berg oder 60 Pappeln an der Rur. In Hilfarth warteten einige Anwohner der Gerbergasse bislang vergeblich darauf, dass eine Buchenreihe an der Friedhofsgrenze gestutzt wird. Das hat die Stadt aber jetzt versprochen.

"Es sollte wohl eine Hecke werden, aber die wurde nie geschnitten", sagt Gerti Frohnhofen, die von ihrem Haus an der Gerbergasse auf hohe Buchen blickt. Seit neun Jahren wohnt sie mit ihrem Mann in dem Haus, und seitdem, sagt sie, ist noch nie ein Rückschnitt an den wild hochgewachsenen Stämmen, die am Rand des Friedhofs stehen, erfolgt. Sie ärgert sich über zu wenig Licht im eigenen Garten, Überhang und fliegende Äste bei Sturm. Sogar dem Bürgermeister haben die Hilfarther ihr Anliegen vorgetragen, und der hat Ende 2014 auch geantwortet. Passiert sei aber bis heute nichts, klagt Gerti Frohnhofen. Dabei habe sie gar nicht gefordert, dass die Bäume weg müssen. "Das frische Laub ab Mai sieht wunderschön aus, ich habe nichts gegen Grün oder Bäume", betont sie. Nur müssten die Buchen mal ein Stück gestutzt werden. Dafür sei kein Geld da, fürchten die Anwohner.

Doch letzteres ist ein Irrtum: Eigens für diesen Baumschnitt in Hilfarth ist Geld in den aktuellen Haushalt eingeplant worden. Für einen solch massiven Rückschnitt muss die Stadt nämlich eine Fremdfirma beauftragen. Und der Landrat hat die Satzung für das Haushaltsjahr 2017 erst kürzlich genehmigt. Vorher konnte die Stadt noch keine Aufträge vergeben. "Wir sind dabei, der Auftrag ist so gut wie fertig geschrieben", hieß es auf Nachfrage der Redaktion im Rathaus. Die hoch gewachsenen Buchen würden wie gewünscht auf Heckencharakter gestutzt. Das sollte laut Verwaltung bis Ende März erledigt sein. "Wir stehen zu unserem Wort", beteuerte Stadtsprecher Holger Loogen. Das Problem ist also in Bearbeitung.

FOTO: JÜRGEN LAASER

FOTO: JÜRGEN LAASER

Schon in der Vergangenheit hat die Stadt eigens für bestimmte Projekte Geld in den Haushalt eingestellt. Zum Beispiel 50.000 Euro für die Grüne Lunge in Ratheim, die gründlich durchforstet und barrierefrei gestaltet wurde. Besonderes Augenmerk gilt auch den Kreisverkehren. So hatte im Jahr 2015 der städtische Gärtnermeister Jörn Röstel auf dem Kreisel vor dem Hückelhoven Center das Stadtwappen in Schwarz-Weiß gepflanzt - mit Schlangenbart und Wollziest.

Quelle: RP