Hückelhoven: Bauplanung für neue Kita in Ratheim im Rathaus einsehen

In Ratheim soll ein Kindergarten gebaut werden. Da sich die zuerst vorgesehene Fläche an der Grünen Lunge als ungeeignet herausstellte, bot sich als Alternative ein städtisches Grundstück oberhalb der Grundschule "Im Weidengrund" an.