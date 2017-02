Hückelhoven: Blutkrebs: Schüler möchten der kleinen Judith helfen

Heute Registrierung im Gymnasium Hückelhoven. Von Gabi Laue

Erst sechs Jahre alt ist die kleine Judith aus Jülich und schon zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Weil nur eine Stammzelltransplantation ihr Leben retten kann und es weltweit bislang keinen passenden Spender gibt, hat die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) Aktionen gestartet. Eine davon findet heute - auf Anregung der Schüler - in der Aula des Gymnasiums statt. 150 bis 200 Schülerinnen und Schüler wollen sich registrieren lassen.

"Der Wunsch kam von der Schülervertretung selbst: Wir würden gerne helfen", erklärte Schulleiter Arnold Krekelberg auf Nachfrage. Ein Lehrer wohnt in Jülich, und dessen Tochter ist die beste Freundin von Judith. Nach einer Typisierungsaktion in Jülich wollen sich nun auch die Oberstufenschüler in Hückelhoven als mögliche Spender registrieren lassen. "Das haben wir als Schule noch nie gemacht. Ich bin schon ganz gespannt, und die Spendenbereitschaft ist groß", sagte Krekelberg. Ab 17 Jahren können sich Jugendliche registrieren lassen. Das geschieht - nach einem einführenden Vortrag in der vierten Unterrichtsstunde - ab 13.10 Uhr im Musikraum der Aula per Abstrich mit einem Wattestäbchen von der Mundschleimhaut. Für die Abwicklung steht ein Helferkreis aus Schülern bereit. Die Eltern wurden bereits informiert. Auf einem Plakat zur Registrierungsaktion für Judith heißt es: "Ihre Eltern bitten die Schüler um Hilfe: Bitte lasst Euch registrieren. Judith will leben, sie ist eine kleine Kämpferin, aber ohne Unterstützung schafft sie es nicht. Mit Eurer Registrierung schenkt Ihr etwas Außergewöhnliches - die Hoffnung auf ein neues Leben."

Das Gymnasium erhielt von der DKMS einen Leitfaden unter dem Motto "Schüler helfen Leben retten". Die Daten der 17-Jährigen werden übrigens bis zu deren 18. Geburtstag gesperrt. Weil jede Registrierung 40 Euro kostet, werden auch Spenden benötigt (IBAN DE54641500200001689396, Verwendungszweck: BIZ 693).

Quelle: RP