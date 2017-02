Hückelhoven: Damen hatten Spaß mit Dotterblömkes

Ernst begann die Frauensitzung der Baaler Dotterblömkes - mit einem Gedenken an Bärbel Henseler. Dann wurde mit dem weiblichen Baaler Dreigestirn zünftig gefeiert. Von Daniela Giess

Einen kurzen Moment hielten die kostümierten Frauen inne, applaudierten dann mit ernsten Gesichtern im sonst so fröhlichen Karneval. Brigitte König, die neue Sitzungspräsidentin der Baaler Dotterblömkes, bat um dieses letzte Zeichen des Respekts für ihre im Sommer an einer heimtückischen Krankheit verstorbene Vorgängerin Bärbel Henseler. In der vergangenen Session war sie noch als Sitzungspräsidentin dabei.

Mit ihrer "besonderen, fröhlichen Art" habe sie die Menschen begeistert, sagte König traurig. Und: "Die Krankheit kam so schnell, dass sie nicht mal Zeit hatte, darüber nachzudenken. Sie hinterlässt eine große Lücke." Zu zwölft machten die närrischen Damen in dem vor 15 Jahren gegründeten Verein weiter.

Bei zwei restlos ausverkauften Sitzungen im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz empfingen sie zu den Klängen des Trommler- und Fanfarencorps Freisinn Baal das erste Frauen-Dreigestirn der KG Eierköpp. Prinzessin Helga (Klotz), Jungfrau Ulrike "Uli" Schröder und Silvia Müller als Bauer zogen mit Tanzgarden, Ministerinnen und zahlreichen Aktiven der blau-weißen Traditionsgesellschaft auf die Bühne. Den Alltag im Großraumbüro nahmen Gabi Klöber, Nora Klöber, Andrea Münter und Tina Nowak zur Melodie von "Griechischer Wein" aufs Korn, stimmten als Zugabe Herbert Grönemeyers Hit "Männer" an. Auf ihrer Busreise nach Barneux wurden Alicia Burchert, Sabine Hermanns, Nora Klöber, Andrea Münter, Tina Nowak, Kerstin Pigorsch, Simone Springer und die Fahrerin Simone Weber vor eine schwierige Rechenaufgabe gestellt: Lassen sich die 28 mitgebrachten hartgekochten Eier überhaupt durch sieben Personen teilen? Marita van Gassen als mitreisender Pater konnte schließlich Abhilfe schaffen.

Im Himmel trafen drei Verstorbene (Kerstin Pigorsch, Simone Springer, Gerti Wleck) auf Petrus (Sabine Hermanns), der ihnen zunächst allerdings den Zutritt verwehrte - die Wolken werden nämlich allmählich knapp.

Das Luftpumpen-Orchester mit seinem Dirigenten (Nora Klöber), der 100-prozentigen Körpereinsatz zeigte, die beiden Betschwestern Brigitte König und Marita van Gassen sowie der Einblick in eine öffentliche Herrentoilette, in der es Klofrau Sabine Hermanns nicht leicht hatte, kamen an beim Baaler Publikum.

Die Einnahmen aus den Damensitzungen werden immer einem guten Zweck gespendet - in diesem Jahr soll das Kinderdorf St. Josef in Dalheim-Rödgen unterstützt werden.

