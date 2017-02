Hückelhoven: Ein Eldorado für Hobbyschneiderinnen

Der Hückelhovener Stoffmarkt lockt Nähbegeisterte und Hobbyschneiderinnen aus Krefeld und Mönchengladbach an. Von Daniela Giess

"Tini" steht auf der weiß-rosafarbenen Applikation, die gut sichtbar an ihrem warmen Schal prangt. Tini, das ist Kristina Kemper aus Willich. Die junge Frau hat zum ersten Mal ihren hübsch dekorierten Stand auf dem Hückelhovener Stoffmarkt aufgebaut.

"Sehr nette Leute, sehr freundlich." Um die Mittagszeit zieht sie ein erstes positives Resümee. Neben ihr steht Ehemann Sascha, der Kristina "Tini" Kemper nicht nur an ihrem Verkaufsstand unterstützt. "Wenn ich die Applikationen herstelle, schmeißt er den ganzen Haushalt. Ohne ihn geht nichts", verrät sie schmunzelnd. Vor allem für Kindergeburtstage eignen sich die fantasievollen kleinen Kunstwerke, die in Kristina Kempers Bastelraum entstehen. Bunte Jahreszahlen, Frosch, Fuchs, Katze, Piraten und Co. zum Aufbügeln oder Aufnähen entwirft sie mit viel Liebe zum Detail selbst.

Seit April 2016 ist das junge Paar bei der Stoffmarkt-Tour mit von der Partie, deren Auftakt diesmal in der ehemaligen Zechenstadt stattfindet. Auf dem Breteuilplatz zwischen Aula, Gymnasium und Rathaus ist die farbenprächtige Budenstadt zum Saisonstart einmal mehr zu finden. Nähbegeisterte und Hobbyschneiderinnen, die zum Teil sogar aus Krefeld oder Mönchengladbach angereist sind, haben den Stoffmarkt schon seit Jahren als Eldorado für ihr Steckenpferd entdeckt.

Hier gibt es nicht nur Stoffe im laufenden Meter, sondern auch Wachstuch, das sich zum Herstellen von Tischdecken und Einkaufsbeuteln eignet. Zubehör wie Reißverschlüsse, Knöpfe, Bügelbilder oder Schnittmuster sind preisgünstig zu haben, außerdem Modeschmuck und Gürtel. Viele der angereisten Händler sprechen mit niederländischem Akzent.

Das bunte Stoffe-Paradies in der Hückelhovener Innenstadt steht unter dem bezeichnenden Motto "Näh es selbst". Frauen jeden Alters folgen dieser Aufforderung gern, haben längst entdeckt, dass Nähen - ob allein zu Hause an der Nähmaschine oder im Volkshochschul-Kurs - ihnen Spaß macht.

Ausblicke auf die neuesten Frühjahrs-Trends sowie eine schier unendliche Vielfalt zu erschwinglichen Preisen lassen den Stoffmarkt schon seit Jahren zum interessanten Besuchermagnet werden. Neben Meterware in allen nur erdenklichen Facetten gehören Reste, Gardinen- und Vorhangstoffe sowie kleinere Reparaturen wie zum Beispiel ein schneller Reißverschlussschieber-Tausch zum Angebot der zahlreichen Händler, die in Hückelhoven Station machen.

Auch für Kristina und Sascha Kemper steht fest: "Wir möchten auf jeden Fall wiederkommen.

Quelle: RP