Hückelhoven: Französische Freunde feiern Historie

Hückelhovens Partnerstadt hat den 950. Jahrestag von Hastings begangen. Wilhelm der Eroberer hatte in Breteuil eine Burg. Besucher des Städtchens können Spuren der Geschichte entdecken. Hier wurden sogar Gesetze geschrieben. Von Willi Spichartz

Wilhelm der Eroberer, William the Conqueror, gehört(e) zum Schülerwissen auch in Deutschland mit einer der Jahreszahlen, die man im Schlaf hätte abgefragt werden können wie "333 bei Issos Keilerei" oder "800 (acht null, null) Karl der Große stieg auf den Stuhl", nämlich mit 1066, als der Normanne den englischen Thron in einer Schlacht bei Hastings eroberte. Guillaume le Conquerant (französisch) hatte eine Burg in Hückelhovens Partnerstadt Breteuil, wo 2016 der 950. Jahrestag von Hastings gefeiert wurde. Wassenbergs Partnerstadt hat er im Zusammenhang mit einem Gelübde gar gegründet.

Auch wenn die Burg- und Befestigungs-Anlagen des Herzogs der Normandie, so lautete einer der Titel Guillaumes, bis auf wenige Reste verschwunden sind, zeigt das Stadtbild Breteuils noch einige Merkmale aus der Zeit, darunter einen Geschützturm an der Kreuzung der Straßen Ribot und Lavandières. Das bedeutendste dieser Relikte ist das Flüsschen Iton, das bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts gar nicht durch die heute knapp 5000 Einwohner zählende Partner-Kommune floss. Es wurde einige Kilometer vor Breteuil aufgesplittet und ein Arm zur Wasserversorgung dessen Wehranlagen kreisförmig um Burg und Stadt geleitet, so wie es heute noch existiert.

Guillaume war direkter Nachfolger der normannischen Eroberer (Wikinger) in Nordfrankreich, die ihr Herrschaftsgebiet latent erweiterten, sich damit in kriegerischen Dauer-Auseinandersetzungen mit dem französischen König und anderen Territorialherren befanden.

Breteuil spielte zunehmend eine Rolle darin, ab 1055 lässt er die Befestigungsanlagen dort bauen und belehnt den Baron Guillaume Fitz-Osborn damit. Eine Besatzung von rund 200 Soldaten hielt die Festung, immer mehr Menschen siedeln um sie herum - Breteuil wächst aus seinen kleinen Anfängen heraus. Mehrfach halten sich französische Könige dort auf, Charles V. lässt die Festung 1378 zerstören.

Guillaume Fitz-Osborn war ein enger Jugendfreund des Guillaume le Conquerant und soll diesen sogar auf die Idee gebracht haben, England zu erobern, um das bereits reklamierte Recht auf den Königsthron gegen den Angelsachsen Harold dort durchzusetzen. Fitz-Osborn war bei der Schlacht von Hastings dabei, die Legende besagt, dass es die Bogenschützen aus Breteuil waren, die den Sieg erkämpft hätten.

Guillaume Fitz-Osborn erhielt als Dank die englische Grafschaft Hereford und die Insel Wight vor der Südküste Englands im Ärmelkanal. Er setzte offensichtlich beispielhafte juristische Normen, die als "Gesetze und Bräuche von Breteuil" Eingang in die englische Rechtsetzung fanden, einige davon gelten heute noch auf den anglo-normannischen Inseln Jersey und Guernsey.

Quelle: RP