später lesen Erkelenz Hausmanns Frühlingsshow mit Zusatzspecial FOTO: Guido Schröder FOTO: Guido Schröder 2018-03-16T19:18+0100 2018-03-17T00:00+0100

Wegen der großen Nachfrage gibt Kabarettist Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers am Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr, eine Zusatzshow seines Frühlingsspecials "Frühling, Flanzen, Feiertare" in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven. Das erste Gastspiel findet bekanntlich am 17. Mai in der Aula statt. Für beide Abende läuft der Vorkauf online und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.