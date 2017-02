Hückelhoven: Hückelhoven größer, Hilfarth "great again"

Erkelenzer Narren zogen in Hückelhoven mit. An der Rurbrücke forderten die Lömmele: "Helfeth first". Von Daniela Giess

Pünktlich um 12.11 Uhr setzte sich der Hückelhovener Rosenmontagszug in der Straße Am Steinacker in Bewegung. Zugleiter Jürgen Zschenderlein, der von Sohn Pascal unterstützt wurde, war sehr zufrieden - mehr als 600 Mitwirkende hatten sich angemeldet.

Es blieb trocken, als die Jecken durch die ehemalige Zechenstadt zogen. Der Jugend-Elferrat der Hückelhovener Karnevalsgesellschaft (HKG) und die Frauengruppe "Os staatse Wiever" machten den Anfang, gefolgt von den Brachelener Berserkern, die ihr 30-jähriges Bestehen feierten. In die Wikingerzeit entführte die Schwanenberger Dorfjugend.

Panda, Eisbär, Tiger & Co. fuhren mit der "Wilden Truppe von Hückelhoven" unter dem Motto "Der Zoo ist los" durch die Stadt. Tiere waren auch bei der "Krassen Herde" aus Kleingladbach anzutreffen. Sie waren mit ihrer hölzernen Arche Noah unterwegs, wollten offenbar der Sintflut entkommen.

"Hückelhoven ist groß, die Elefanten sind los": Die Bewohner von Haus Schnorrenberg hatten in ihren Plüsch-Kostümen sichtlich Spaß. Die Barbaranerinnen von der katholischen Frauengemeinschaft schlugen eher ernste Töne an. Verkleidet als bunte Clowns, machten sie auf die Entwidmung "ihrer" Barbara-Kirche und den damit zwangsläufig verbundenen Wegfall der Nutzung des Pfarrsaals aufmerksam. Der traditionelle Frauenkarneval fiel dieser Entwicklung zum Opfer. "Uns hat man die Bühne genommen, heut' am Rosenmontag sind wir gekommen" - so machte die Frauentruppe ihrem Ärger Luft.

Mit dem rot-weißen Elferratswagen war die KG Tipp Doveren unterwegs. Auch aus Schaufenberg waren zahlreiche Narren erschienen. Die KG Frohsinn hatte ebenfalls ihre Elferräte entsandt.

Jubiläum feierten die Kobbenthaler Jecken". Die bunte Truppe, die 1984 aus der Taufe gehoben wurde, erklärte: "Seit 33 Jahren auf Weg und Strecke sind wir die Kobbenthaler Jecke". Die Freiwillige Feuerwehr als Familie Feuerstein, die HKG mit Tanzgarden, Mariechen, Stadtgardisten sowie Elferrat und die Granterather Cowboys sorgten für unvergessliche Rosenmontags-Augenblicke. Für die kommende Session wagte Zugleiter Zschenderlein eine optimistische Prognose: "Unser Zug wird noch größer, da die Teilnahme kostenlos bleiben wird. Das ist in Erkelenz leider anders. Außerdem gibt es dann in Wegberg und Heinsberg keine Züge."

"Helfeth first": Als Doppelgänger des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump hatten sich die "Helfether Lömmele" an ein politisches Motto herangewagt und versprachen den zahlreichen Besuchern des Rosenmontagszugs gestern: "We make Helfeth great again".

An der Rurbrücke stellten sich die jecken Teilnehmer - insgesamt 32 Gruppierungen - auf. Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm in Bewegung. Als wilde Punks mischten die Mitglieder des Hilfarther "Dream Teams" mit, die Gruppe "Freschfleesch" entführte in bunten Charleston-Kleidern in die goldenen 1920er Jahre.

Als gelenkige Krümelmonster aus der Sesamstraße verlangten die Akro-Bengels nach Keksen, die Brachelener Südendgemeinschaft war in Indianerkostümen unter die Rothäute gegangen. Wer ganz genau hinschaute, konnte unter den farbenfroh gekleideten Hippies auf dem Flower-Power-Wagen auch Sodekamp-Chef Heinz Dohmen ausmachen, der nicht müde wurde, Mikrofon-Ansagen an jecke Mitstreiter und Zuschauer zu machen.

Für gruselige Rosenmontags-Momente sorgte die Gruppe W.I.R., die als Skelette verkleidet zu einer unheimlichen Horrorshow einlud. Als zauberhafte Elfen trafen sich die "Lästerschwestern" "Auf der Lichtung", so das bezeichnende Motto der fantasievollen Fußgruppe. Blau schillernde Regenbogenfische aus der "Helfether Puppenkiste", die "Peppermints" als Eskimos und Eisbären, der Zirkus Halligalli der Karnevalshelden aus Granterath, die "Ratheimer Raketen", die kurzzeitig die Bergbau-Ära wieder aufleben ließen und mit Grubenhelm und Zechenhemd ein närrisches Glückauf verkündeten - im Korbmacherdorf wurde ausgelassen gefeiert.

Für einen stimmungsvollen Rahmen sorgten die Hobbymusiker des Instrumentalvereins Hilfarth, kurz IVH. Mariechen, Tanzgarden und Elferräte der Trötemänn bildeten den glanzvollen Abschluss des Rosenmontagszugs.

