2016-12-22

In Hückelhoven haben am Mittwochabend im Industriegebiet Baal mehrere Lkw gebrannt. Das Feuer auf dem Gelände eines Lastwagen-Händlers drohte außerdem, sich auf weitere Fahrzeuge und in der Nähe abgestellte Seefracht-Container auszuweiten. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.