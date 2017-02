Hückelhoven: Im Karneval weht ein Hauch von Bollywood

Ein indisches Ehepaar aus Brachelen hat in Geilenkirchen-Würm die Narrenherrschaft übernommen: als Maharadscha und Maharani. Von Daniela Giess

Die elegante Kleidung ist maßgeschneidert und wurde in Indien in Auftrag gegeben. Dazu trägt Mohinder Singh (55) einen roten Turban und kostbare Schnabelschuhe. Ehefrau Manjit (42) zieht im bodenlangen Kleid aus feinstem Stoff, bestickt mit unzähligen silbernen Blättern, viele bewundernde Blicke auf sich.

Das Paar, das seit 2010 in Brachelen zu Hause ist und 1989 nach Geilenkirchen kam, ließ sich am Elften im Elften, dem Tag der offiziellen Proklamation, zu Narrenregenten der KG Würmer Wenk küren. Die rot-weiße Traditionsgesellschaft und das indische Paar - die Geschichte einer jahrelangen Freundschaft. "Früher war ich der Vereinswirt", erzählt Mohinder Singh und lacht. Als erster Karnevals-Maharadscha geht der Familienvater nun in die Annalen der Karnevalsgesellschaft ein.

Zusammen mit seiner schmucken Maharani regiert er über die Jecken in dem kleinen Ort. Und hat auch gleich den Nachwuchs für die fünfte Jahreszeit eingespannt. Tochter Jessica (13) und Sohn Jaskaran (14) sind als Kinderprinzenpaar mit von der Partie.

Mohinder Singh, der von den Würmer Jecken nur Mo genannt wird, hat Videos von seiner närrischen Regentschaft zu seinen Verwandten nach Indien geschickt, versetzt die komplette Familie im nordindischen Punjab in ungläubiges Staunen angesichts des rheinischen Fastelovend-Brauchtums.

"Wir sind sehr stolz auf unsere beiden", bekräftigt Wenk-Geschäftsführer Franz-Josef Schroeder, der den jecken Maharadscha und die Maharani bei ihren zahlreichen Auftritten als Adjutant begleitet. Etwa 45 Termine stehen bis Aschermittwoch im Kalender. Biwaks, Galasitzungen, die eigene Damen- und Kindersitzung. Rathauserstürmung, der Tulpensonntagszug in Geilenkirchen, der Rosenmontagszug in Würm. Auch in der Kaserne in Teveren werden der Karnevals-Maharadscha und eine jecke Abordnung der KG Würmer Wenk zu Gast sein.

Dann der große Prinzenball am Karnevalssamstag, bei dem Familie Singh für einen Hauch von Bollywood sorgen wird. Denn die Narrenregenten möchten ihren deutschen Untertanen ihre indische Kultur ein bisschen näher bringen. Wenn sie die Tänze aus ihrer Heimat tanzen, wird begeistert geklatscht. "Dabei gibt es keine Vorurteile, man geht aufeinander zu", hat Adjutant Schroeder festgestellt. Und weiter: "Unser Maharadscha fällt überall auf."

Viele neue Freundschaften haben Mohinder und Manjit Singh in der aktuellen Session bereits geknüpft. Heute Abend bei der restlos ausverkauften Galasitzung in der festlich geschmückten Würmer Bürgerhalle lässt sich das Paar, das 2001 ein indisches Restaurant in Lindern eröffnet hatte, um anschließend mit den beiden Kindern nach Kanada auszuwandern, von Aktiven und närrischen Untertanen gebührend feiern. Die bekannte Buureband aus Birkesdorf wurde verpflichtet, außerdem die Kölner Büttenrednerin Annegret vom Wochenmarkt und die Aachener Stadtgarde Öcher Penn. Im Publikum wird Mohinder Singhs bester Freund sitzen, Christoph Grundmann, der SPD-Landtagskandidat für den Südkreis. Und Elferratspräsident Kalli Küppers wird den von ihm entworfenen Prinzenorden feierlich an die Tollitäten übergeben.

Bei den "Brökeler Kappehäuern" ist der langjährige Betreiber des ehemaligen Jägerhofs passives Mitglied. Vor dreieinhalb Monaten brannte das Gebäude, das der Familie auch als Wohnhaus diente, komplett ab. Die Ursache für das verheerende Flammeninferno ist bis heute ungeklärt. An der Brachelener Hauptstraße haben die Singhs vorübergehend eine neue Bleibe gefunden, die von den Wenk-Aktiven aus Würm karnevalistisch geschmückt wurde.

Quelle: RP