Hückelhoven: Im Ratssaal regieren die Jecken der Stadt

In Hückelhoven ist es ein guter Brauch, gemeinsam im Rathaus Karneval zu feiern: Gestern lud Bürgermeister Bernd Jansen die Tollitäten und Gesellschaften zum Prinzenempfang ein. Ausgelassene Stimmung prägte das Bild. Von Anke Backhaus

Wenn Bernd plötzlich Peter heißt, wenn aus "Frau Axer" kurzerhand "Frau Geitner" wird, dann wird klar, dass die Karnevalssession schon lange andauert und Unmengen an Terminen absolviert worden sind. Wie dem auch sei: Bernd Jansen, Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, und seine Stellvertreterin Andrea Axer nahmen es mit Humor, als Bernd Heiss, der Vorsitzende der Vereinigung der Karnevalsgesellschaften der Erkelenzer Lande (VKEL) ohne jede Absicht einerseits auf Bernd Jansens Erkelenzer Amtskollegen Peter Jansen und andererseits auf Dieter Geitner, ebenfalls Bernd Jansens Stellvertreter, anspielte. Dies sind allerdings die amüsanten Zutaten, die Veranstaltungen wie diese brauchen: Gestern fand - wie gewohnt am Karnevalsfreitag - der Prinzenempfang des Bürgermeisters und der Stadt Hückelhoven im Ratssaal des Hückelhovener Rathauses statt.

Es sind die Momente, in denen Hückelhovens Verwaltungschef mit quietschbunter Krawatte in Regenbogenoptik und Anzugsakko, das viele Sticker der Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtgebiet und sicherlich auch darüber hinaus ziert, durchs Rathaus laufen darf. Und das auch mit sichtlichem Spaß, denn es ist ihm wichtig, die Vertreter der Gesellschaften in den Ratssaal einzuladen. So würdigt Jansen das Ehrenamt, präsentiert die Vielfalt in seiner Stadt und stärkt die Traditionen, die in der Region vor allem in diesen Tagen und Wochen gepflegt werden. "Wir stimmen uns gemeinsam auf das ein, was nun auf uns zukommt, nämlich der bunte Straßenkarneval in unserer Stadt. Wir biegen auf die Zielgerade ein und wollen dabei Flagge zeigen in Zeiten, wo die Welt verrückt spielt, wo es Politiker gibt, die sich schlichtweg überschätzen", lautete Bernd Jansens Credo. Als sich dann alles warmgeschunkelt hatte, übernahm Manni Kirberg, der Präsident der Karnevalsgesellschaft "Brökeler Kappehäuer", das Mikrofon und führte durch ein jeckes Programm, in dem sich die Karnevalsgesellschaften vorstellten und zeigten, was sie in dieser Session auf den Bühnen gemacht haben. Viel Musik und Tanz stand auf dem Plan und vor allem gab's viele Gespräche.

Zurück zu Bernd Heiss: Der VKEL-Chef dankte allen organisierten Jecken, dass sie das Brauchtum Karneval in allen Facetten hochhalten. Er dankte auch Bürgermeister Bernd Jansen, "dass er an der guten Tradition festhält, die Gesellschaften des Hückelhovener Stadtgebietes ins Rathaus einzuladen. Heiss schloss mit dem Wunsch nach gutem Wetter für die Karnevalszüge.

