Hückelhoven: In Feuerwehr-Leitung steht Stabwechsel an

In Feuerwehr-Leitung steht Stabwechsel an

Die Hückelhovener Feuerwehr bekommt einen neuen Haupt- und ehrenamtlichen Leiter. Norbert Houben tritt vorzeitig vom Amt zurück. Von Gabi Laue

Nach gut fünf Jahren im Amt des Leiters der Feuerwehr hat Stadtbrandinspektor Norbert Houben zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt. Ein möglicher Nachfolger ist schon sondiert: Brandoberinspektor Sven Lange aus der Löschgruppe Ratheim. Über diesen Vorschlag soll der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch abstimmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Hückelhoven ist für den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung im 61,27 Quadratkilometer großen Stadtgebiet mit 40.928 Einwohnern zuständig. Sie kommt bei Feuer, Unfall, medizinischem Notfall oder einem Tier in Not. Auf Antrag übernimmt sie auch freiwillige Leistungen. Sven Lange soll zunächst kommissarisch das Ehrenamt (früher Wehrleiter) übernehmen und bei der Stadt Hückelhoven die Leitung der Abteilung Feuerschutz übernehmen. Bisher arbeitet er noch bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Düsseldorf.

"Weiterhin werde ich hauptamtlich hier bei der Stadt arbeiten", erklärte Norbert Houben auf Nachfrage der Redaktion. Hauptsächlich wird er auch künftig im vorbeugenden Brandschutz tätig sein und unter anderem Brandschauen durchführen. Der 48-Jährige, seit 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr, hatte im Oktober 2011 die Nachfolge von Frank Just angetreten. Der Altmyhler gehört der Löschgruppe Ratheim an, deren Löschgruppenführer er bei Amtsübernahme war. Just hatte die Wehr zwölf Jahre lang geleitet. Norbert Houben hatte von Bürgermeister Bernd Jansen eine Ernennungsurkunde für sechs Jahre erhalten, aber die macht er nun doch nicht ganz voll.

Houben hatte Vorgespräche mit Wehrleuten geführt, die zu einem solchen Amt befähigt sind. Beworben hat sich schließlich Sven Lange. Der stellvertretende Zugführer des Zuges 2 (seit 2011) verfügt über langjährige Erfahrung. Der Freiwilligen Feuerwehr, Löschgruppe Ratheim, gehört er seit 2004 an. Zehn Jahre später ernannte ihn der Kreis Heinsberg zum Leiter des ABC-Zuges, an dessen Aufbau er maßgeblichen Anteil hatte.

Ehe ein Nachfolger vorgeschlagen wird, müssen alle Feuerwehrangehörigen angehört werden, von der Jugendfeuerwehr über die Aktiven bis zur Ehrenabteilung. Das hat Ende Januar im Beisein von Kreisbrandmeister Klaus Bodden bereits stattgefunden, und niemand hatte Einwände. Im Gegenteil: Sven Langes Bewerbung wurde ausdrücklich begrüßt, berichtet die Verwaltung den Ratsmitgliedern. So teilte der Kreisbrandmeister der Stadt mit, dass die persönliche Eignung des Bewerbers gegeben sei. Fehlt nur ein kleines Detail: Sven Lange muss noch den einwöchigen F VI-Lehrgang "Leiter der Feuerwehr" am Institut der Feuerwehr in Münster absolvieren. Das ist Voraussetzung, um eine Freiwillige Feuerwehr in organisatorischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht zu leiten.

Für eine Übergangszeit soll Sven Lange kommissarisch zum neuen Leiter der Hückelhovener Feuerwehr bestellt werden. Nötig sind dazu noch die Zustimmung seines aktuellen Dienstherrn und des Hückelhovener Rates.

