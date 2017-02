Hückelhoven: Karnevalszug in Doveren ist ein Regionalereignis geworden

Insgesamt 32 Gruppen aus 20 Ortschaften nahmen am diesjährigen Nelkensamstagszug in Doveren teil. Und der war mit einer Länge von über drei Kilometern so groß wie noch nie.

Ein Geheimtipp ist einer, bei dem man unter sich ist, zum Beispiel bei einer Veranstaltung. Der Doverener Nelkensamstagszug war bisher vielleicht noch ein Geheimtipp, angesichts der Tausende, die den Zug nun verfolgten, in ihm und am Straßenrand mitmachten, ist er das nicht mehr: In diesem Jahr bewegte sich ein 3,2 Kilometer langer Lindwurm durch den Ort, zu dessen Beschreibung die klassische Farbpalette nicht ausreichte. Und jung ist der Karneval in Doveren, im Zug wie auch am (Straßen-)Rand, regelrechte Herden von Kindern mit Eltern dabei, dominierendes Fahrzeug war dabei zum Beispiel "Doverheide & Friends", die begrünt als "Kleine Raupe Nimmersatt" breiten Raum einnahmen, der Kinderwagen in den verschiedenen Modellausführungen.



Wummernde Boxen, Kunst-Qualmwolken – schon gegen 14 Uhr kündigte sich im Innenstadt-Osten an, dass in Doveren karnevalistisch eine Art Ausnahmezustand zu erwarten war. Im Feld (auf den Wirtschaftswegen) zwischen den beiden Stadtteilen war die Aufstellungszone für den 32 Wagen und Gruppen umfassenden Zoch, von Zugleiter Mike Topka und seinen zahlreichen Helfern ziemlich perfekt organisiert. Mehrere Fußgruppen in Gelb und Orange entpuppten sich bei näherem Hinsehen als Security-Abteilungen, neben denen die großen Wagen eigene Begleiter eingesetzt hatten, so dass selbst die Allerkleinsten nicht unter die allergrößten Traktorreifen geraten konnten. Die Gefahr war da – allerdings nur deshalb, weil von den Wagen und aus den Fußgruppen Kamelle in allen Variationen und Großmengen geschmissen wurden, dass es eine rechte Freude war. Echte Bonbons, Schoko-Riegel, Popcorn, Gummibärchen – manche Knirpschen hatten anschließend zu Haus Stunden mit der Sortierung zu tun. Ein qualmender Großwagen erwies sich in Sachen Verzehr als Super-Bang – Qualmursache war nicht die Nebelmaschine, sondern der Grill, von dem die Kleinsten in Form von Bratwurst mit Brötchen umfassend profitierten.



Prächtig gesäumt die Doverener Straßen, an der Holzapfelstraße, in der Alten Siedlung und in Teilen Doverheides "knubbelte" sich das Jung- und Altvolk am Zugweg. Manche Oma und mancher Opa kamen nach dem Kamelle-Bücken wieder mühelos hoch – der Zug mit seinen regelrecht liebevollen und jungen Teilnehmern zeigte Qualitäten als Jungbrunnen. "Zentrum" in jeder Hinsicht, man hätte "auf den Köpfen gehen können", war der Markt. Für die Nachfeier bewährte sich erneut das Dorfgemeinschaftshaus am Ortsrand. 32 Gruppen aus 20 Ortschaften – der Doverener Zug ist ein Regionalereignis geworden, mit Bodenhaftung. Mehrere Wagen hatten groß ihre Auftrittsorte aufgemalt – mehrere davon wiederum hatten "Erkelenz" durchgestrichen