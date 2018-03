später lesen Hückelhoven Kinsky und Mockridge in der Aula FOTO: Boris Breuer FOTO: Boris Breuer 2018-03-05T18:22+0100 2018-03-06T00:00+0100

Im Rahmen der Reihe "Hückelhoven macht Kultur" gastieren die beiden erfolgreichen Comedians Margie Kinsky und Bill Mockridge erstmals als Duo in Hückelhoven, in der Aula des Gymnasiums. Das Programm "Hurra, wir lieben noch!" feiert am Mittwoch, den 11. April Premiere, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Stadt Hückelhoven in Zusammenarbeit mit der Rurtal Produktion und McDonald's Hückelhoven.