Zwei Personen sind bei einem Abbiege-Unfall vor dem Industriegebiet Baal leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Mittwoch gegen 6.50 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Wassenberg mit seinem Mitsubishi die auf der Landstraße 117 von Doveren in Richtung Baal. Zu dieser Zeit fuhr auch eine 47-jährige Autofahrerin aus Hückelhoven auf der Landstraße in Richtung Doveren.

Als der Wassenberger nach links von der Landstraße in die Dieselstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Hückelhovenerin. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nach weiteren Untersuchungen und ambulanter Versorgung konnten sie wieder entlassen werden.

Die beiden Wagen wurden nach Polizeiangaben durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt, und die hinzugerufene Feuerwehr musste die Fahrbahnen von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten reinigen. Zur Erstversorgung der Verletzten, Aufnahme des Verkehrsunfalls und Säuberung der Straße musste die L 117 bis 7.30 Uhr zwischen Baal und Doveren komplett gesperrt werden.

(gala)