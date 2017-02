Hückelhoven: Life is live: Ruricher Jecken sind im 80er-Jahre-Fieber

Abwechslungsreiche Sketche und Tänze sorgten bei der Ruricher Damensitzung für karnevalistische Stimmung. Von Laura Dohmen

Ein bunt gemischtes Programm bot die Ruricher Karnevalsgesellschaft Rurblümchen während ihrer Damensitzung am Samstag. Sowohl eigene Kräfte als auch Gastauftritte sorgten in Sketchen und Tänzen für gute Unterhaltung bei den Damen in der Bürgerhalle.

Den durchaus überraschenden Auftakt übernahm Vorsitzender und Sitzungspräsident Heinz-Georg Bardohl nicht wie üblich mit einer einfachen Begrüßung, sondern mit einem eigenen Sketch. Nicht nur der Inhalt seiner verwirrenden Telefonate, sondern auch seine Verkleidung als alte Dame sorgte sofort für gute Stimmung bei den Zuschauerinnen.

Neben diesem hatte das Programm viele weitere Sketche zu bieten, in denen das Geschehen im Dorf natürlich an erste Stelle stand. So überlegten etwa die beiden "türkischen Putzfrauen", wer aus dem Dorf für eine Hochzeit mit ihrer Schwester geeignet wäre. Auch ihre sehr speziellen Tipps für Arztbesuche bei jeglichen Beschwerden sorgten für viele Lacher.

Eine Premiere auf der Ruricher Bühne waren "Schmitz und Fritz", deren Programm sich mit Beziehungen beschäftigte - und kein Detail ausließ.

Für gute Stimmung sorgten auch die zahlreichen Tanzgruppen. Die Mädchen der Gruppe fun@dance aus Saeffelen hatten sich mit ihrem Tanz dem Thema Astronauten verschrieben. In blauen Kleidern und mit silbernen Perücken führten sie zur passenden Musik einen Showtanz auf.

Eindrucksvoll waren auch die Kostüme der Tanzgruppe Venga aus Lindern. Mit bunten Federn geschmückt wurden die 16 Tänzerinnen ihrem Motto "Wilde Hühner" gerecht und füllten mit ihrem abwechslungsreichen Tanz die Bühne komplett aus.

Dass das Tanzen auch bei einer Damensitzung aber keineswegs eine reine Frauensache ist, zeigten die Männerballett-Gruppen, wie etwa die Doverener Rohdiamanten, und ernteten viel Zuspruch von den Damen.

Eine Besonderheit der Sitzung waren die musikalischen Programmpunkte. Getreu dem Motto "Life is live, Rurich hat den 80er Drive!" floßen immer wieder Lieder aus den 1980er Jahren, präsentiert von einzelnen Darstellerinnen, in das Programm ein. So erinnerten etwa die Stücke "Karma Chameleon", "Cherry Cherry Lady" oder "Like a Prayer" an dieses Jahrzehnt und bewegten die Jecken im Saal zum Klatschen und Mitsingen.

