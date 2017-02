Hückelhoven: Mehr Sauberkeit am Bahnhof Baal

Mehr Sauberkeit am Bahnhof Baal

Für die Renovierung des Baaler Bahnhaltepunkts mit Aufzug zum Bahnsteig gibt es nach diversen vergeblichen Anläufen jetzt Licht am Ende des Tunnels. Doch werden sich Pendler, die den Baubeginn ersehnen, bis 2018 gedulden müssen.

Ein besseres Bild hat sich indes am vergangenen Donnerstag gezeigt: Da hatte offenbar der Bauhof der Stadt Hückelhoven gerade die Mülleimer am Fuß der Treppe sowie an den Bushaltestellen geleert und den Boden gesäubert. Immer wieder liegen hier Zigarettenkippen, Kronkorken, Scherben, Tüten und Pizzakartons auf dem Boden. Und - wie man aus leidvoller Erfahrung im Rathaus weiß - sogar Tüten mit Hausmüll bis hin zu Katzenstreu, die offenbar jemand von zu Hause mitbringt. Die Müllkörbe werden alle drei Tage geleert, quillen aber meist wenig später wieder über. Das Gelände ist im Besitz der Deutschen Bahn, da können die Städte generell nicht die Pflegearbeiten auf den Flächen übernehmen.

Zuständig ist der Bauhof für den Park + Ride-Parkplatz, und an dessen Rändern wird dreimal jährlich das Grün beschnitten und der Boden gesäubert. "Unser Gärtner wird die Bahn bitten, auch die Böschung zurückzuschneiden", hieß es bei der Verwaltung auf Anfrage der Redaktion.

