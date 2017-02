Hückelhoven: Narren in Doveren: größter Zug der KG Tipp

1000 Personen, verteilt auf 32 Gruppen, wollen den 3,2 Kilometer langen Zug mitgestalten.

Mit viel "Douvere Alaaf" wird sich am Karnevalssamstag, 25. Februar, um 16.11 Uhr der närrische Umzug in Doveren in Bewegung setzen. Den größten Karnevalszug seit Vereinsgründung der KG Tipp im Jahr 1898 kündigt Pressesprecherin Karin Thönnissen an. Der Karnevalsumzug der KG Tipp Doveren umfasst in diesem Jahr eine Teilnehmerzahl von rund 1000 Personen, verteilt auf 32 Gruppierungen, die sich über die etwa 3,2 Kilometer lange Zugstrecke schlängeln werden.

Der Karnevalszug gliedert sich in fünf Fußgruppen, drei Fußgruppen mit Pkw sowie 24 große Karnevalswagen aus dem gesamten Kreis Heinsberg. Weil Doveren schon am Samstag durch die Straßen zieht, können Gesellschaften aus dem Umland auch hier große Wagen an den Start rollen lassen. So kommt aus Heinsberg Harry Potter, aus Ederen die Jugend mit Superman und Supergirl, aus Hetzerath die Wilde 13 oder aus Hückelhoven der HKG-Elferrat.

Der Verein dankt allen Gruppen für die Teilnahme an seinem Karnevalszug, allen Doverenern für die Unterstützung und ihr aufgebrachtes Verständnis sowie der Stadt Hückelhoven (hier gelte es besonders, das Ordnungsamt sowie den Bauhof für ihre großartige Unterstützung hervorzuheben).

Aufstellung ist um 15.11 Uhr in der Verbindungsstraße Schöffenstraße/Lambertusstraße. Der Zugweg: Schöffenstraße, Holzapfelstraße, Allensteiner Straße, Gritterer Weg, Im Mönich, Trakehnergraben, Doverheide, Provinzialstraße, Holzapfelstraße, Auf dem Kamp, Provinzialstraße, Mölleberg, Hetzerather Straße, Doverener Markt, Rathausstraße, Holzapfelstraße. Der närrische Lindwurm löst sich auf am Kreisverkehr Holzapfelstraße/Provinzialstraße.

Im Anschluss wird beim großen Kostümball im Dorfgemeinschafthaus Doveren weiter gefeiert. Alle Jecken sind willkommen.

