Hückelhoven: Nik Kershaw rockt mit Ralle Rudnik im Sound der 80er

Rocklegende am 13. Mai in der Aula. Vorverkauf läuft.

Nik Kershaw kommt nach Hückelhoven - sein einziges NRW-Konzert des Jahres - und will mit Ralle Rudnik und "V.I.P." die Aula-Bühne rocken. "Rock-Legends-Live" geht damit unter dem Motto "The sound of the 80's is back" am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr in die zweite Runde.

Seine Songs gingen um die ganze Welt und prägten mehr als nur eine Generation: "Wouldn't it be good", "The Riddle", "I won't let the sun go down on me", "Wide Boy". Bei V.I.P. sind hoch-professionelle Musiker am Werk, die Songs von zum Beispiel Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Toto, Deep Purple und vielen weiteren in Perfektion und auf beispiellose Art und Weise präsentieren, so Organisator Norbert Zehnpfund. Initiator und Kopf der Band ist Ralle Rudnik - vielen noch aus seiner Zeit bei den Höhnern oder Monte Video bekannt. Ralle Rudnik: "Wir bringen den Menschen aus der Region die Welthits und Weltstars der Rockgeschichte." V.I.P. sind Michael Dorp, Lead Vocals, Richie Denis, Drums, Gert-Jan Naus, Keyboards, Thomas Hödtke, Bass, Vocals und Ralle Rudnik, Guitars, Vocals.

Für junge Nachwuchskünstler haben sich Norbert Zehnpfund und Ralle Rudnik einen Leckerbissen überlegt: "Wir suchen Nachwuchskünstler, die sich am 13. Mai in Hückelhoven im Vorprogramm präsentieren möchten. Damit geben wir jungen Musikern die Chance, sich auf einer großen Bühne dem Publikum und auch echten Profis vorzustellen." Bewerben können sich junge Leute bis 17 Jahre. Eine Band sollte aus maximal acht Personen bestehen. Bewerbungen mit Fotos oder Video, Info-Material und maximal zwei Titeln an info@zeosweb.de. Dem Stil sind keine Grenzen gesetzt. "Wir freuen uns auf eine bunte Auswahl", so die Initiatoren.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets gibt es unter www.ticket-online.de oder bei der Buchhandlung Wild, Haagstraße 13 (39,90 und 29,90 ™). Rock-Legends-Live und V.I.P. unterstützen auch die Aktion Kinderlachen zur Förderung von Kinder- und Jugendprojekten in der Region (im Internet: www.rock-legends-live.de).

(gala)