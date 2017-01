Hückelhoven: Ratheimer Tollitäten mobil

Autohaus Königs unterstützt das RKG-Dreigestirn mit eigenem Fahrzeug.

Wer dieser Tage im Straßenverkehr vom Konterfei lachender Tollitäten angestrahlt wird, der sollte nicht verwundert sein: Das Autohaus Königs aus Ratheim stellt dem Dreigestirn des Hückelhovener Stadtteils ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. "Bei über 80 Terminen in der Session ist diese mobile Unabhängigkeit für uns von großem Nutzen", freute sich Prinz Robert I. (Winkens) und nahm strahlend den Fahrzeugschlüssel von Verkaufsberater Bernhard von Scheibler entgegen.

Für die großflächige Beklebung des bunten Wagens sorgte Heinz-Willi Gierlings von der Firma "YourDesign", ebenfalls aus Ratheim. "Wir sind sehr stolz auf so viel Unterstützung und freuen uns, die Ratheimer Karnevalsgesellschaft All onger eene Hoot nun auch mit unserem eigenen Fahrzeug zu repräsentieren", so "Seine Deftigkeit" Bauer Paule (Stefan Paulussen). "Ihre Lieblichkeit" Jungfrau Stefania (Steffen Schmidt) saß schon einmal Probe und fügte schmunzelnd hinzu: "Endlich habe ich Platz für meine vielen Utensilien. Als ,Frau' benötigt man ja immer ein Plätzchen für Schminke oder Schuhe." Gefahren wird der Kleinbus von den Adjutanten Men Winkens, Thorsten Lindt und Winfried Houben, die nach Übergabe mit den Tollitäten und RKG-Präsidentin Ramona Fister eine Runde durch Ratheim drehten. Am Ende blieben drei strahlende Gesichter - und die waren nicht nur auf dem Wagen zu sehen.

Quelle: RP