Hückelhoven: Roathemer Wenk: In 60 Jahren Höhen und Tiefen erlebt

Roathemer Wenk: In 60 Jahren Höhen und Tiefen erlebt

Bei der Galasitzung zum 60-jährigen Bestehen der KG Roathemer Wenk boten die Gastgeber ein tolles Programm. Von Daniela Giess

Die Aktiven der Karnevalsgesellschaft Roathemer Wenk haben in sechs Jahrzehnten viele Höhen und Tiefen erlebt, dabei den Spaß am Brauchtum Karneval aber nie verloren. Das sagte Vorsitzende Marita Heinen während der Jubiläums-Galasitzung.

Blaue Schürze, in der Hand ein volles Tablett mit Bier: Als "Oli, der Köbes" brachte Büttenredner Oliver Materlik mit seinen urkomischen Stammtisch-Erzählungen aus der Kneipe die Besucher zum Schmunzeln. Der "letzte Verfechter des Reinheitsgebots" verriet unter anderem, dass man stilles Wasser am besten aus der Regentonne holt und warum er manchmal sein Hochzeitsvideo rückwärts ansieht - um zu erleben, wie der Ehering wieder abgenommen wird.

Die "Tanzmäuse" der Kleinen Garde tanzten den Monster-Boogie, Hoppeditz Fabius alias Fabian Kussauer sang und sorgte für bunten Konfetti-Regen zu Ehren der Wenk-Kinderprinzessin Laura Heiermeier, die ihr schmuckes Ornat gegen ein Kostüm als Indianer-Squaw eingetauscht hatte. "Jetzt wird gefeiert und gelacht, ein buntes Feuerwerk entfacht", hatte die Nachwuchs-Regentin gereimt.

Angelina Ritterbex (zehn Jahre) ist das erste Jahr als Solomariechen bei der KG Roathemer Wenk am Start. Auch Shirina Paul (elf) lieferte einige gelungene Kostproben ihres tänzerischen Könnens.

Als "Die Knalltüt" berichtete Willi Fuchs, was er auf der Terrasse zu Hause in Orsbeck zufällig von den Ehestreitigkeiten seiner Nachbarn Rita und Hein aufgeschnappt hat. In den venezianischen Karneval entführte die Gruppe "Lustige Hummeln". Als Sitzungspräsidenten führten Lena Dienhof und Heiner Pöppl durch das bunte Programm mit den Original Eschweilern, der Stimmungsband "Hat wat" und einem gelungenen Auftritt der Großen Garde.

Die sieben grazilen Herren des Wenk-Männerballetts "Die Olchibobs" präsentierten sich als Wikinger. Zum Jubiläum der KG gratulierte neben Bernd Heiss, dem Präsident der Vereinigung der Karnevalgesellschaften Erkelenzer Lande (VKEL), auch Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Geitner. Er habe eine Einreisegenehmigung für Ratheim erhalten, scherzte er.

