Hückelhoven: Spitzenmusiker zu Gast bei "con brio"

Das Jahresprogramm der "Freunde der Kammermusik" spannt einen Bogen von der klassischen Kammermusik bis hin zum Folk. Von Angelika Hahn

Ein gelungener Auftakt mit dem Gitarren-Duo Bergerac am 22. Januar wurde bereits gemacht, und noch weitere Konzerte mit renommierten Akteuren hat der Verein "con brio - Freunde der Kammermusik" in diesem Jahr auf Lager. Gestern gab Vorsitzender Rudolf Lengersdorf einen Überblick zum weiteren Programm der sonntäglichen Konzerte. Und das bietet neben der klassischen Kammermusik erneut auch Ausflüge in die sogenannte leichte Muse und den Folk.

Wie schon am 12. März mit Lisa Solovyova (Sopran) und Matthias Rein (Klavier), die das Publikum mit "Zigeunerweisen" aus Klassik, Romantik und Operette unterhalten werden. Die in der Ukraine geborene Sängerin erhielt ersten Gesangunterricht an der Kreismusikschule Heinsberg bei Natalie Diart, studierte später an der Kölner Musikhochschule/Standort Aachen und legte im Frühjahr 2016 ihr Konzertexamen ab (17.30 Uhr, Aula).

FOTO: con brio (2)/Juliacum Brassers

FOTO: con brio (2)/Juliacum Brassers

Besonders stolz ist "con brio" auf das Engagement des Geigers Fedor Rudin, der gemeinsam mit Echo-Preisträger Florian Noack (Klavier) am 30. April (17.30 Uhr) in der Hückelhovener Aula auftritt. Lengersdorf nennt Rudin (geb. 1992) einen "der aufregendsten und begabtesten jungen Konzertsolisten der heutigen Generation". Er holte erste Preise bei den bedeutendsten Violin-Wettbewerben (etwa Henri Marteau, Rodolfo Lipizer oder Aram Khachaturian) und konzertierte in den bekannten Konzertsälen der Weltmetropolen und auf Festivals mit führenden internationalen Orchestern. Für seine CD-Einspielung mit eigenen Klavierbearbeitungen von Orchesterwerken von Tschaikowsky, Rimsky-Korsakov und Rachmaninov wurde der in 1990 geborene belgische Pianist Florian Noack - 2016 als Solist in Hückelhoven bejubelt - mit dem Nachwuchs Echo-Klassik 2015 ausgezeichnet. Erst kürzlich nahm er den Internationalen klassischen Music Award (ICMA) und dem Diapason d'Or (goldene Stimmgabel) in Paris entgegen.

Tradition hat der "Ausflug" von "con brio" zum sommerlichen Open-Air-Konzert - 2017 bietet am 25. Juni (17 Uhr) Schloss Rurich das Ambiente für den Auftritt der "Juliacum Brassers" aus Jülich, die vor zwei Jahren bereits beim Schlosskonzert auf Haus Hall gefielen. Die vier Meister auf allen möglichen Bleckblasinstrumenten brillieren mit unkonventionellen Arrangements von Stücken quer durch die Musikepochen.

Nach der Sommerpause geht es am 10. September (17.30 Uhr) in der Aula weiter mit dem belgischen "Carla Van Neste Trio". Lengersdorf: "Das Neste Trio konnten wir bei einer Aufführung in Eupen erleben und waren von dem Auftritt des Ensembles sehr überzeugt." Die drei Musiker Gründer Alexandre Debrus (Cello), Maya Elvy (Violine) und Karin Lechner (Piano) arbeiteten unter anderem mehrfach mit der in Brüssel lebenden weltberühmten Pianistin Martha Argerich bei Konzerten und CD-Produktionen zusammen.

Auch der "con brio"-Musiknachmittag zum Abschluss des Hückelhovener Stadtmusikfestes im Aula-Foyer bei Getränken und Imbiss gehört mittlerweile zum Jahresprogramm der Kammermusikfreunde. In diesem Jahr spielt am 22. Oktober, 17.30 Uhr, die Irish Folk Band "Seisiun", die schon 2010 das Foyer-konzert gestaltete.

Ein großes Orchesterkonzert von kleinen Musikern setzt auch 2017 am 2. Dezember, 16 Uhr, den Schlussakzent des "con brio"-Jahres: Nach 2015 und 2016 gastiert erneut das Kinderorchester NRW. Garantiert wird wieder eine begeisternde Unterhaltung und Wissensvermittlung mit dem Orchesterleiter Witolf Werner und seinen "Technikfreaks", wie "con brio" es ausdrückt. Denn die jungen, vielfach preisgekrönten Musiker(innen) dieses Elite-Orchesters begeistern mit brillanten Interpretationen von Bach/Barock und Philipp Glass/Moderne.

Thema des Konzerts, das Jung und Alt ansprechen will, werden in diesem Jahr vertonte Maschinengeräusche sein und Stücke "von allem, das fährt: Auto, Zug, Flugzeug und mehr". Man darf gespannt sein.

Quelle: RP